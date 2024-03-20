SpaceX Илона Маска продаст технологии Starlink конкурентам

Компания Илона Маска SpaceX начала продавать спутниковые лазеры, которые используются для быстрой связи в космосе другим спутниковым компаниям, чтобы накопить деньги на масштабные проекты.

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Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл, сообщает Reuters.

Отмечается, что тысячи спутников SpaceX Starlink на низкой околоземной орбите используют межспутниковые лазерные каналы для передачи данных между собой в космосе со скоростью света, что позволяет сети предлагать более широкое покрытие Интернета по всему миру с меньшим количеством наземных станций.

Шотвелл, выступая на панели на конференции спутниковой индустрии в Вашингтоне, сказала, что SpaceX в качестве поставщика будет продавать эту технологию другим компаниям.

"Мы реализуем это с нашей новой миссией Polaris Dawn, которая начнется этим летом на капсуле Dragon", – сообщила Шотвелл, имея в виду предстоящий полет частного астронавта на космической капсуле компании Dragon.

Она добавила, что предложение лазера называется Plug and Plaser, что означает, что клиенты могут легко установить оборудование на своих космических кораблях.

SpaceX решила продавать компоненты космических кораблей, чтобы диверсифицировать доходы и накопить деньги для финансирования больших капиталоемких проектов.

SpaceX разрабатывает и испытывает свою ракету следующего поколения Starship, которая будет дешевле, но гораздо более мощной, чем Falcon 9 .

"Обычно мы не продаем компоненты, поэтому для нас это что-то новое", – подчеркнула Шотвелл, добавив, что SpaceX уже ведет переговоры с потенциальными клиентами.

В США начали расследование относительно использования РФ Starlink на фронте

В Палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX миллиардера Илона Маска из-за информации об использовании Россией спутникового интернет-сервиса Starlink на фронте.

Законодатели подчеркнули, что они встревожены заявлениями украинской разведки о том, что российские войска разместили терминалы на востоке Украины, поскольку это нарушает американские санкции.

Обращаясь к президентке SpaceX Гвинн Шотвелл, они подчеркнули, что использование Россией терминалов Starlink "составляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США".

Заметим, Украина обсуждала с основателем SpaceX Илоном Маском использование россиянами систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как вопрос получил публичный резонанс. Украина предложила SpaceX алгоритм, чтобы остановить использование россиянами Starlink. Что-то подобное делала компания с правительством Израиля.