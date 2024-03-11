Илон Маск планирует запустить конкурента для YouTube

Социальная платформа X (Twitter) планирует представить новый сервис для видеохостинга. Приложение будет доступно на телевизорах Amazon и Samsung, а его интерфейс будет подобен YouTube.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что миллиардер и владелец X (Twitter) Илон Маск заявил, что долгосрочные видео в скором времени будут доступны на смарт-телевизорах.

В октябре прошлого года платформа выпустила раннюю версию видео- и аудиозвонков для некоторых пользователей после того, как Маск заявил, что планирует превратить ее в суперприложение, предлагающее услуги от обмена сообщениями до одноранговых платежей.

"В скором времени", - написал Маск в коротком ответе на X на публикацию пользователя о том, что длинные видео платформы можно смотреть непосредственно на смарт-телевизорах.

Ранее издание Fortune сообщило, что программа может выглядеть похожей на телевизионную программу, которую предлагает Youtube от Google.

По данным издания, Маск собирается конкурировать с YouTube.

Также миллиардер планирует конкурировать с сервисом для онлайн-трансляций Twitch и мессенджером Signal. Так что в ближайшем будущем следует ожидать подобные программы от бизнесмена.

Стремясь стать "платформой для видео", X налаживает партнерские отношения с бывшим комментатором Fox Такером Карлсоном и бывшим ведущим CNN Доном Лемоном.

Последние обновления в Х

Соцсеть Х (бывший Twitter) расширяет функциональные возможности для своих пользователей, которые подписываются на подписку Premium+ и предоставляет им возможность публиковать гораздо более длинные тексты, чем другим пользователям.

Также платформа X начинает внедрение аудио и видеозвонков для пользователей, не имеющих платной подписки Premium.

Ранее компания запустила функцию аудио и видеозвонков для платных абонентов, использующих iOS.

После покупки Маском Twitter подешевел на 72%

Социальная сеть Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он отказался от этого названия соцсети, переименовав его в Х.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляется на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.

Отметим, что Маск приобрел Twitter (Х) за $44 млрд, но на начало марта 2024 года стоимость компании могла упасть на 72%. Доходы Х от рекламы упали более чем на 50%.