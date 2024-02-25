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Соцсеть Х предоставит всем пользователям возможность совершать аудио и видео звонки

Соцсеть Х предоставит всем пользователям возможность совершать аудио и видео звонки
Логотип соцсети X. Иллюстрация: Depositphotos

Соцсеть X, ранее известная как Twitter, начинает внедрение аудио и видео звонков для пользователей, не имеющих платной подписки Premium.

Об этом сообщает Engadget.

Владелец платформы Илон Маск несколько недель назад поделился новостью о том, что они начнут разворачивать эту функцию для всех пользователей, как только в компании убедятся, что она надежна.

"Нас все еще просят подписаться на X Premium, чтобы иметь возможность звонить, когда мы нажимаем значок телефона в DM, но те, кто получит обновление, смогут звонить по телефону, даже если они не являются платными абонентами", - сообщили инженеры из технического отдела Х.

Согласно сообщению, пользователи теперь смогут получать звонки от всех пользователей программы. Те, кто хочет использовать эту функцию, смогут найти ее в настройках сообщений программы.

В X отметили, что для уменьшения количества нежелательных звонков пользователи могут получать звонки только из учетных записей, с которыми они взаимодействовали по крайней мере один раз.

Ранее компания запустила функцию аудио и видеозвонков для платных абонентов, использующих iOS. Пользователи Android получили эту функцию чуть позже, в начале этого года. Данная функция предлагала подписчикам возможность звонить другим людям через приложение.

Напомним, еще осенью 2022 года Маск заявил, что соцсеть будет работать над запуском аудио- и видеозвонков. А в августе текущего года бизнесмен сообщил, что они   будут доступны на iOS, Android, Mac и ПК .

Автор:
Татьяна Гойденко