Соцсеть Х предоставит всем пользователям возможность совершать аудио и видео звонки

Соцсеть X, ранее известная как Twitter, начинает внедрение аудио и видео звонков для пользователей, не имеющих платной подписки Premium.

Об этом сообщает Engadget.

Владелец платформы Илон Маск несколько недель назад поделился новостью о том, что они начнут разворачивать эту функцию для всех пользователей, как только в компании убедятся, что она надежна.

As soon as we are confident that it is robust, A/V calling will roll out widely to X users — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2024

"Нас все еще просят подписаться на X Premium, чтобы иметь возможность звонить, когда мы нажимаем значок телефона в DM, но те, кто получит обновление, смогут звонить по телефону, даже если они не являются платными абонентами", - сообщили инженеры из технического отдела Х.

Согласно сообщению, пользователи теперь смогут получать звонки от всех пользователей программы. Те, кто хочет использовать эту функцию, смогут найти ее в настройках сообщений программы.

В X отметили, что для уменьшения количества нежелательных звонков пользователи могут получать звонки только из учетных записей, с которыми они взаимодействовали по крайней мере один раз.

Ранее компания запустила функцию аудио и видеозвонков для платных абонентов, использующих iOS. Пользователи Android получили эту функцию чуть позже, в начале этого года. Данная функция предлагала подписчикам возможность звонить другим людям через приложение.

Напомним, еще осенью 2022 года Маск заявил, что соцсеть будет работать над запуском аудио- и видеозвонков. А в августе текущего года бизнесмен сообщил, что они будут доступны на iOS, Android, Mac и ПК .