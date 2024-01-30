В Украине запустили функцию звонков между компаниями и клиентами Viber: какая компания подключилась первой

30 января компания Rakuten Viber запустила новую функцию для Украины – бизнес-звонки в мобильном приложении. Этот инструмент позволит компаниям и их клиентам общаться непосредственно через приложение. Компании могут использовать эту функцию как эффективный способ контакта с клиентами.

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Об этом сообщили в пресс-службе Rakuten Viber.

Согласно сообщению, пользователи получат возможность бесплатно звонить по стационарным и коротким номерам компаний в пределах приложения Viber, независимо от своего местоположения, включая звонки из-за границы.

Как информируют в Viber, клиенты сами смогут выбирать канал, по которому они хотят связаться с брендом, а компании получают новый инструмент для эффективной обработки запросов клиентов.

"Опросы показывают, что 91% потребителей предпочитают бренды, которые предлагают возможность позвонить или отправить сообщения, поэтому бизнес-звонки в Viber становятся логическим дополнением к давно имеющимся в приложении бизнес-сообщениям", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, новый сервис бизнес-звонков станет полезным особенно для звонящих из-за рубежа, например, для связи с собственным банком или бронирования отеля в другой стране. Эта функция позволяет брендам поддерживать связь с клиентами, эффективно решать их запросы во время кризисных ситуаций и предоставлять конкурентное преимущество за счет бесплатного доступа в службу поддержки из любой точки мира.

Отмечается, что все звонки будут бесплатными для пользователей, независимо от того, где они находятся. Компании могут использовать для этих звонков свой существующий номер колл-центра или создать новый номер в Viber.

Какие компании уже ввели данную опцию

Некоторые украинские компании уже интегрировали функцию бизнес-звонков. Среди них - Ощадбанк, введший этот канал общения в партнерстве с GMS (Global Message Services), сеть аптек "Бажаємо здоров'я" через партнерство с SMSBAT и другие.

При этом Ощад первым среди всех банков в мире ввел данную опцию. В пресс-службе банка рассказали, что звонки можно совершить через аккаунт банка Oschadbank в Viber (куда поступает информация о движении средств по счету) или просто нажав в сервисе звонков Viber комбинацию *333. Выполнить звонок можно также из раздела "Обратная связь" на сайте Ощадбанка.