В Україні запустили функцію дзвінків між компаніями та клієнтами у Viber: яка компанія підключилася першою

30 січня компанія Rakuten Viber запустила нову функцію для України — бізнес-дзвінки в мобільному додатку. Цей інструмент дозволить компаніям та їхнім клієнтам вести спілкування безпосередньо через застосунок. Компанії зможуть використовувати цю функцію як ефективний спосіб контактування з клієнтами.

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Про це повідомили у пресслужбі Rakuten Viber.

Згідно з повідомленням, користувачі отримають можливість безкоштовно телефонувати на стаціонарні та короткі номери компаній в межах додатку Viber, незалежно від свого місцезнаходження, включаючи дзвінки з-за кордону.

Як інформують у Viber, клієнти самі зможуть обирати канал, через який вони хочуть зв'язатися з брендом, а компанії отримують новий інструмент для ефективної обробки запитів клієнтів.

"Опитування показують, що 91% споживачів віддають перевагу брендам, які пропонують можливість зателефонувати або надіслати повідомлення, тому бізнес-дзвінки у Viber стають логічним доповненням до давно наявних у застосунку бізнес-повідомлень", - зазначили у пресслужбі.

Згідно з повідомленням, новий сервіс бізнес-дзвінків стане корисним особливо для тих, хто телефонує з-за кордону, наприклад, для зв'язку з власним банком або бронювання готелю в іншій країні. Ця функція дозволяє брендам підтримувати зв'язок з клієнтами, ефективно вирішувати їхні запити під час кризових ситуацій і надавати конкурентну перевагу за рахунок безкоштовного доступу до служби підтримки з будь-якої точки світу.

Зазначається, що всі дзвінки будуть безплатними для їх користувачів, незалежно від того, де вони знаходяться. Компанії матимуть змогу використовувати для цих дзвінків свій існуючий номер кол-центру або ж створити новий номер у Viber.

Які компанії вже запровадили дану опцію

Деякі українські компанії вже інтегрували функцію бізнес-дзвінків. Серед них - Ощадбанк, що запровадив цей канал спілкування у партнерстві з GMS (Global Message Services), мережа аптек “Бажаємо Здоров’я” через партнерство з SMSBAT та інші.

При цьому, Ощад першим серед усіх банків у світі запровадив дану опцію. У пресслужбі банку розповіли, що дзвінки можна здійснити через акаунт банку Oschadbank у Viber (куди надходить інформація про рух коштів за рахунком), або просто натиснувши в сервісі дзвінків Viber комбінацію *333. Також здійснити дзвінок можна з розділу "Зворотний зв’язок" на сайті Ощадбанку.