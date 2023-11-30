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Підгледіли у Telegram? Viber запустив преміум-підписку в Україні
Месенджер Viber запустив щомісячну платну підписку з додатковими функціями у 40 країнах, серед яких й Україна. Про це 30 листопада повідомили в пресслужбі Rakuten Viber.
Підписка коштуватиме 1,99 долара на місяць і забезпечить:
- розшифровку голосових повідомлень у текст;
- відсутність реклами в списку чатів та після дзвінків;
- режим "невидимки" (можна читати повідомлення та бути онлайн, не розкриваючи перебування в мережі);
- безлімітний доступ до платних стікерів;
- чат зі службою підтримки;
- особливі стилі значка додатку;
- значок Viber Plus на зображенні профіля в додатку.
Підписка доступна на iOS та Android, починаючи з версії додатка 21.2. Можливість активувати її з’явиться протягом наступних днів, а продовження відбуватиметься автоматично.
Підписка Telegram і Viber: особливості
Платформа Telegram, яка є однією з основних конкуренток Viber в Україні, запустила преміум-підписку в червні 2022 року.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Вона також надає можливість розшифровки голосових повідомлень, забезпечує користувачів особливими стікерами й емодзі, іконками застосунку та значками біля імені профілю.
Однак Telegram надає, зокрема, й більші ліміти щодо кількості каналів, на які можна підписатися, а також щодо розміру файлів, які можна надіслати.
Водночас підписка на Telegram Premium можлива щонайменше на три місяці й коштує 17,99 доларів, що в перерахунку на один місяць становить близько 6 доларів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com