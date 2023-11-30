Підгледіли у Telegram? Viber запустив преміум-підписку в Україні

Месенджер Viber запустив щомісячну платну підписку з додатковими функціями у 40 країнах, серед яких й Україна. Про це 30 листопада повідомили в пресслужбі Rakuten Viber.

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Підписка коштуватиме 1,99 долара на місяць і забезпечить:

розшифровку голосових повідомлень у текст;

відсутність реклами в списку чатів та після дзвінків;

режим "невидимки" (можна читати повідомлення та бути онлайн, не розкриваючи перебування в мережі);

безлімітний доступ до платних стікерів;

чат зі службою підтримки;

особливі стилі значка додатку;

значок Viber Plus на зображенні профіля в додатку.

Підписка доступна на iOS та Android, починаючи з версії додатка 21.2. Можливість активувати її з’явиться протягом наступних днів, а продовження відбуватиметься автоматично.

Підписка Telegram і Viber: особливості

Платформа Telegram, яка є однією з основних конкуренток Viber в Україні, запустила преміум-підписку в червні 2022 року.

Вона також надає можливість розшифровки голосових повідомлень, забезпечує користувачів особливими стікерами й емодзі, іконками застосунку та значками біля імені профілю.

Однак Telegram надає, зокрема, й більші ліміти щодо кількості каналів, на які можна підписатися, а також щодо розміру файлів, які можна надіслати.

Водночас підписка на Telegram Premium можлива щонайменше на три місяці й коштує 17,99 доларів, що в перерахунку на один місяць становить близько 6 доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com