У Telegram з'явилася платна передплата

У месенджері Telegram тепер можна оформити преміум передплату. Вона буде включати розширений спектр функцій. Про це розробники повідомили у офіційному блозі Telegram.

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Telegram Premium дозволяє вдвоє збільшити всі ліміти у програмі. Передплатники зможуть завантажувати файли об'ємом до 4 ГБ на максимальній швидкості. Платна підписка також передбачає відсутність реклами, розшифровку голосових повідомлень, преміальні стікери, анімовані аватарки та багато іншого.

Платна передплата також передбачає інші "подвоєнні ліміти":

кількість каналів, на які тепер можна підписатися - 1000 (раніше максимум 500);

кількість закріплених чатів - 10 (раніше 5);

до 20 публічних посилань (раніше 10);

збережені GIF у "Вибраному" 400 (раніше 200);

до 10 вибраних стікерів (раніше 5);

у розділі про себе тепер можна вмістити до 140 знаків (раніше 70);

пости з фотографіями та відео тепер вміщують у два рази більше знаків (2048, замість 1024);

до 20 папок із чатами (раніше 10);

у кожній із папок до 200 чатів (раніше 100);

до 4 підключених телефонних номерів в одному додатку (раніше 3).

При цьому всі наявні функції до нового оновлення залишаться безкоштовними.

Користувачам з Telegram Premium буде доступно керування чатами: вибір стандартної папки, автоархівування та приховування нових чатів, якщо користувача немає в контактах.

Власники Telegram Premium отримають більше способів відреагувати на повідомлення: їм доступно більше 10 нових емодзі. З підпискою можна також вибрати нову іконку Telegram.

За словами засновника сервісу Павла Дурова, розробники зрозуміли, що єдиним способом дозволити найвибагливішим користувачам отримати доступ до великих можливостей, зберігши існуючі функції безкоштовними, є встановлення плати за це.

Нагадаємо, у попередньому оновленні в Telegram з'явилася можливість створювати власні звуки повідомлень, налаштовувати таймер відключення сповіщень та використовувати ботів нового покоління.