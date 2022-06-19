- Категорія
- ІТ та Телеком
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У Telegram з'явилася платна передплата
У месенджері Telegram тепер можна оформити преміум передплату. Вона буде включати розширений спектр функцій. Про це розробники повідомили у офіційному блозі Telegram.
Telegram Premium дозволяє вдвоє збільшити всі ліміти у програмі. Передплатники зможуть завантажувати файли об'ємом до 4 ГБ на максимальній швидкості. Платна підписка також передбачає відсутність реклами, розшифровку голосових повідомлень, преміальні стікери, анімовані аватарки та багато іншого.
Платна передплата також передбачає інші "подвоєнні ліміти":
- кількість каналів, на які тепер можна підписатися - 1000 (раніше максимум 500);
- кількість закріплених чатів - 10 (раніше 5);
- до 20 публічних посилань (раніше 10);
- збережені GIF у "Вибраному" 400 (раніше 200);
- до 10 вибраних стікерів (раніше 5);
- у розділі про себе тепер можна вмістити до 140 знаків (раніше 70);
- пости з фотографіями та відео тепер вміщують у два рази більше знаків (2048, замість 1024);
- до 20 папок із чатами (раніше 10);
- у кожній із папок до 200 чатів (раніше 100);
- до 4 підключених телефонних номерів в одному додатку (раніше 3).
При цьому всі наявні функції до нового оновлення залишаться безкоштовними.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Користувачам з Telegram Premium буде доступно керування чатами: вибір стандартної папки, автоархівування та приховування нових чатів, якщо користувача немає в контактах.
Власники Telegram Premium отримають більше способів відреагувати на повідомлення: їм доступно більше 10 нових емодзі. З підпискою можна також вибрати нову іконку Telegram.
За словами засновника сервісу Павла Дурова, розробники зрозуміли, що єдиним способом дозволити найвибагливішим користувачам отримати доступ до великих можливостей, зберігши існуючі функції безкоштовними, є встановлення плати за це.
Нагадаємо, у попередньому оновленні в Telegram з'явилася можливість створювати власні звуки повідомлень, налаштовувати таймер відключення сповіщень та використовувати ботів нового покоління.