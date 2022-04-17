У Telegram з'явилися боти нового покоління

Месенджер Telegram випустив велике оновлення – тепер у ньому з'явилася можливість створювати власні звуки повідомлень, налаштовувати таймер відключення оповіщень, використовувати роботів нового покоління та інші функції.

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Як мовиться на сайті месенджера, на повідомлення можна поставити будь-який звук. Для цього потрібно натиснути короткий аудіофайл або голосове повідомлення в чаті та додати його до списку звуків повідомлень.

При цьому, настроїти звуки можна як для окремого чату, так і для всіх чатів потрібного типу (особисті чати, канали, групи). Ця функція доступна в розділі настройок «Сповіщення та звуки» .

Вимкнути повідомлення у чатах тепер можна на будь-який термін, а не лише на один із запропонованих періодів. Крім того, відключити можна лише звук та продовжити отримувати беззвучні повідомлення.

Ще одне нововведення - тепер якщо надіслати повідомлення разом з відповіддю, то ланцюжок повідомлень зберігається. Щоб відповісти на повідомлення, можна провести ліворуч. До відповіді буде прикріплено початок вихідного повідомлення, яке можна натиснути, щоб моментально перейти до коментованого тексту.

Також у Telegram з'явилися роботи нового покоління. Розробникам надали засоби створення інтерфейсів на Java Script.

Нові боти отримують дані про кольори, які використовуються в інтерфейсі, і можуть моментально підлаштуватись, коли користувач перемикається між денним та нічним режимами або змінює колірну тему.

Боти можуть додавати нові функції до чату, автоматизувати процеси або допомагати модераторам. Тепер додати бота в групу або канал можна не виходячи з його профілю.

Telegram також покращив переклад повідомлень на iOS, оновив режим "картинка в картинці" на Android, додав нові анімації та збільшив кількість анімованих емодзі.

Раніше повідомлялося, що громадяни України можуть повідомити про ворожі дії через спеціальний бот у Telegram “Народний месник” .

Джерело фото: ua. depositphotos. com