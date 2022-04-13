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"Народный мститель": сообщить об оккупантах теперь можно через специальный Telegram-бот
Граждане Украины могут сообщить о вражеских действиях через специальный бот в Telegram “Народный мститель”.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, функционал бота позволяет оперативно передать правоохранителям такую информацию:
– метки, оставленные врагом;
– обнаруженную технику или военных-оккупантов;Подписывайтесь на наш YouTube канал
– случаи мародерства;
– места нахождения неразорвавшихся снарядов.
По информации МВД, в чат-боте также можно отправлять сообщения о приспешниках оккупантов. В частности, можно отправить фото, скриншоты или ссылки на страницы в соцсети.
Кроме этого, граждане, имеющие камеры внешнего видеонаблюдения, где находятся агрессоры, могут предоставить доступ к видео правоохранителям, следуя инструкциям в боте.
Ранее Министерство цифровой трансформации призвало присылать кадры с лицами российских военных, запечатлевшие расправы над мирным населением в Киевской области, в частности в Буче, Ирпене и Гостомеле.
Напомним, Служба безопасности Украины расширила каналы получения информации от граждан о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины.