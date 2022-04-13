"Народный мститель": сообщить об оккупантах теперь можно через специальный Telegram-бот

Граждане Украины могут сообщить о вражеских действиях через специальный бот в Telegram “Народный мститель”.

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Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, функционал бота позволяет оперативно передать правоохранителям такую информацию:

– метки, оставленные врагом;

– обнаруженную технику или военных-оккупантов;

– случаи мародерства;

– места нахождения неразорвавшихся снарядов.

По информации МВД, в чат-боте также можно отправлять сообщения о приспешниках оккупантов. В частности, можно отправить фото, скриншоты или ссылки на страницы в соцсети.

Кроме этого, граждане, имеющие камеры внешнего видеонаблюдения, где находятся агрессоры, могут предоставить доступ к видео правоохранителям, следуя инструкциям в боте.

Ранее Министерство цифровой трансформации призвало присылать кадры с лицами российских военных, запечатлевшие расправы над мирным населением в Киевской области, в частности в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Напомним, Служба безопасности Украины расширила каналы получения информации от граждан о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины.