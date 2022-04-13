"Народний месник": повідомити про окупантів тепер можна через спеціальний Telegram-бот

Громадяни України можуть повідомити про ворожі дії через спеціальний бот у Telegram “Народний месник”.

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Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, функціонал бота дозволяє оперативно передати правоохоронцям таку інформацію:

- мітки, залишені ворогом;

- виявлену техніку або військових-окупантів;

- випадки мародерства;

– місця знаходження снарядів, що не розірвалися.

За інформацією МВС, у чат-боті також можна надсилати повідомлення про поплічників окупантів. Зокрема, можна надіслати фото, скріншоти або посилання на сторінки в соцмережі.

Крім цього, громадяни, які мають камери зовнішнього відеоспостереження, де знаходяться агресори, можуть надати доступ до відео правоохоронцям, дотримуючись інструкцій у роботі.

Раніше Міністерство цифрової трансформації закликало надсилати кадри з особами російських військових, які зафіксували розправи над мирним населенням у Київської області, зокрема у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Нагадаємо, Служба безпеки України розширила канали отримання інформації від громадян щодо військових злочинів російських окупантів на території України.