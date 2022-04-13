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"Народний месник": повідомити про окупантів тепер можна через спеціальний Telegram-бот
Громадяни України можуть повідомити про ворожі дії через спеціальний бот у Telegram “Народний месник”.
Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, функціонал бота дозволяє оперативно передати правоохоронцям таку інформацію:
- мітки, залишені ворогом;
- виявлену техніку або військових-окупантів;Підписуйтесь на наш Telegram канал
- випадки мародерства;
– місця знаходження снарядів, що не розірвалися.
За інформацією МВС, у чат-боті також можна надсилати повідомлення про поплічників окупантів. Зокрема, можна надіслати фото, скріншоти або посилання на сторінки в соцмережі.
Крім цього, громадяни, які мають камери зовнішнього відеоспостереження, де знаходяться агресори, можуть надати доступ до відео правоохоронцям, дотримуючись інструкцій у роботі.
Раніше Міністерство цифрової трансформації закликало надсилати кадри з особами російських військових, які зафіксували розправи над мирним населенням у Київської області, зокрема у Бучі, Ірпені та Гостомелі.
Нагадаємо, Служба безпеки України розширила канали отримання інформації від громадян щодо військових злочинів російських окупантів на території України.