Мессенджер Telegram выпустил крупное обновление – теперь в нем появилась возможность создавать собственные звуки уведомлений, настраивать таймер отключения оповещений, использовать ботов нового поколения и другие функции.

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Как говорится на сайте мессенджера, на уведомления можно поставить любой звук. Для этого нужно нажать на короткий аудиофайл или голосовое сообщение в чате и добавить его в список звуков уведомлений.

При этом, настроить звуки можно как для отдельного чата, так и для всех чатов нужного типа (личные чаты, каналы, группы). Эта функция доступна в разделе настроек «Уведомления и звуки».

Выключить уведомления в чатах теперь можно на любой срок, а не только на один из предложенных периодов. Кроме того, отключить можно лишь звук и продолжить получать беззвучные уведомления.

Еще одно нововведение — теперь если переслать сообщение вместе с ответом, то цепочка сообщений сохраняется. Чтобы ответить на сообщение можно провести влево. К ответу будет прикреплено начало исходного сообщения, на которое можно нажать, чтобы моментально перейти к комментируемому тексту.

Также в Telegram появились боты нового поколения. Разработчикам предоставили средства для создания интерфейсов на Java Script.

Новые боты получают данные о цветах, которые используются в интерфейсе, и могут моментально подстроиться, когда пользователь переключается между дневным и ночным режимами или меняет цветовую тему.

Боты могут добавлять новые функции в чат, автоматизировать процессы или помогать модераторам. Теперь добавить бота в группу или канал, можно не выходя из его профиля.

Telegram также улучшил перевод сообщений на iOS, обновил режим "картинка в картинке" на Android, добавил новые анимации и увеличил число анимированных эмодзи.

Ранее сообщалось, что граждане Украины могут сообщить о вражеских действиях через специальный бот в Telegram “Народный мститель”.

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