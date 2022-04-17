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В Telegram появились боты нового поколения
Мессенджер Telegram выпустил крупное обновление – теперь в нем появилась возможность создавать собственные звуки уведомлений, настраивать таймер отключения оповещений, использовать ботов нового поколения и другие функции.
Как говорится на сайте мессенджера, на уведомления можно поставить любой звук. Для этого нужно нажать на короткий аудиофайл или голосовое сообщение в чате и добавить его в список звуков уведомлений.
При этом, настроить звуки можно как для отдельного чата, так и для всех чатов нужного типа (личные чаты, каналы, группы). Эта функция доступна в разделе настроек «Уведомления и звуки».
Выключить уведомления в чатах теперь можно на любой срок, а не только на один из предложенных периодов. Кроме того, отключить можно лишь звук и продолжить получать беззвучные уведомления.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Еще одно нововведение — теперь если переслать сообщение вместе с ответом, то цепочка сообщений сохраняется. Чтобы ответить на сообщение можно провести влево. К ответу будет прикреплено начало исходного сообщения, на которое можно нажать, чтобы моментально перейти к комментируемому тексту.
Также в Telegram появились боты нового поколения. Разработчикам предоставили средства для создания интерфейсов на Java Script.
Новые боты получают данные о цветах, которые используются в интерфейсе, и могут моментально подстроиться, когда пользователь переключается между дневным и ночным режимами или меняет цветовую тему.
Боты могут добавлять новые функции в чат, автоматизировать процессы или помогать модераторам. Теперь добавить бота в группу или канал, можно не выходя из его профиля.
Telegram также улучшил перевод сообщений на iOS, обновил режим "картинка в картинке" на Android, добавил новые анимации и увеличил число анимированных эмодзи.
Ранее сообщалось, что граждане Украины могут сообщить о вражеских действиях через специальный бот в Telegram “Народный мститель”.
Источник фото: ua.depositphotos.com