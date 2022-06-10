Telegram запустить платну версію з більшими можливостями

Популярний месенджер Telegram запустить опцію доступу до розширених можливостей за окрему плату. Про це заявив на своєму каналі засновник Telegram Павло Дуров.

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Він зазначив, що незважаючи на те, що Telegram надає користувачам більше можливостей та ресурсів, ніж будь-який інший додаток для обміну повідомленнями, багато хто просив розширити їх ще більше.

"Тому ми шукали способи дозволити вам вийти за рамки того, що вже здається божевільним. Проблема тут у тому, що якби ми зняли всі обмеження для всіх, наші витрати на сервер та трафік стали б некерованими, тому вечірка, на жаль, закінчилася б для всіх", - зазначив Дуров.

За словами засновника сервісу, творці зрозуміли, що єдиним способом дозволити найвибагливішим користувачам отримати доступ до великих можливостей, зберігши існуючі функції безкоштовними, є встановлення плати за це.

"От чому цього місяця ми представимо Telegram Premium - план підписки, який дозволить будь-кому отримати додаткові функції, швидкість та ресурси. Це також дозволить користувачам підтримувати Telegram та приєднатися до клубу, який першим отримає нові функції", - повідомив підприємець.

При цьому Дуров запевнив, що всі існуючі функції залишаються безкоштовними, при цьому з'явиться безліч нових безкоштовних функцій. Більше того, навіть користувачі, які не підписалися на Telegram Premium, зможуть скористатися деякими його перевагами: наприклад, вони зможуть переглядати дуже великі документи, мультимедіа та стікери, надіслані користувачами Premium, або натиснути, щоб додати преміум-реакції, прикріплені до повідомлення, щоб реагувати таким же чином.

"Хоча наші експерименти з орієнтованою на конфіденційність рекламою в загальнодоступних каналах "один - багатьом" виявилися успішнішими, ніж ми очікували, я вважаю, що Telegram повинен фінансуватися в першу чергу користувачами, а не рекламодавцями. Таким чином, наші користувачі завжди будуть залишатися нашими головним пріоритетом", - наголосив він.

Нагадаємо також, що нещодавно Telegram випустив велике оновлення: у ньому з'явилася можливість створювати власні звуки повідомлень, налаштовувати таймер відключення сповіщень та використати ботів нового покоління.

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