Telegram обзаведется платной версией с большими возможностями

Популярный мессенджер Telegram запустит опцию доступа к расширенным возможностям сервиса за отдельную плату. Об этом объявил на своем канале основатель Telegram Павел Дуров.

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Он отметил, что несмотря на то, что Telegram предоставляет пользователям больше возможностей и ресурсов, чем любое другое приложение для обмена сообщениями, многие просили расширить их еще больше.

"Поэтому мы искали способы позволить вам выйти за рамки того, что уже кажется сумасшедшим. Проблема здесь в том, что если бы мы сняли все ограничения для всех, наши расходы на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, поэтому вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех", - отметил Дуров.

По словам основателя сервиса, создатели поняли, что единственным способом позволить наиболее требовательным пользователям получить доступ к большим возможностям, сохранив существующие функции бесплатными, является установление платы за это.

"Вот почему в этом месяце мы представим Telegram Premium - план подписки, который позволит любому получить дополнительные функции, скорость и ресурсы. Это также позволит пользователям поддерживать Telegram и присоединиться к клубу, который первым получит новые функции", - сообщил предприниматель.

При этом Дуров заверил, что все существующие функции остаются бесплатными, при этом появится и множество новых бесплатных функций. Более того, даже пользователи, не подписавшиеся на Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми его преимуществами: например, они смогут просматривать очень большие документы, мультимедиа и стикеры, отправленные пользователями Premium, или нажать, чтобы добавить премиум-реакции, прикрепленные к сообщению, чтобы реагировать таким же образом.

"Хотя наши эксперименты с ориентированной на конфиденциальность рекламой в общедоступных каналах "один - многим" оказались более успешными, чем мы ожидали, я считаю, что Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом", - подчеркнул он.

Напомним также, что недавно Telegram выпустил крупное обновление: в нем появилась возможность создавать собственные звуки уведомлений, настраивать таймер отключения оповещений и использовать ботов нового поколения.

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