Россияне во время войны стали меньше доверять телевидению и больше верить сообщениям в Telegram, - исследование

Доверие к пропагандистским телеканалам среди россиян падает, а к Telegram и социальным сетям - растет.

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Об этом говорится в исследовании медиапотребления GroupM за март и апрель 2022 года, пишут российские СМИ.

Если 17 марта 33% респондентов называли именно телевидение источником информации, которому они доверяют больше, чем другим, то 27 апреля таких стало уже только 23% опрошенных.

Сильнее доверие снизилось у живущих за пределами крупных городов: 17 марта телевидение в качестве приоритетного СМИ выбирали 34% представителей страны-агрессора, а 27 апреля - 24%. Среди жителей Москвы и Петербурга падение зафиксировали с 27% до 21%.

Интернет-СМИ и официальные веб-сайты страны-агрессора надежными источниками 17 марта называли 26% опрошенных, а 27 апреля - 23%

В целом выросло доверие к соцсетям, блогам и Telegram-каналам - с 19% до 23%.

"Сейчас через телевидение продвигается "единственно возможная точка зрения на события, причем обеспечивая дозированную информацию и не всегда оперативно, поэтому за деталями население обращается к интернету", - комментирует динамику директор по исследованиям и стратегии OMD OM Group Ирина Едемская.

Напомним, пропагандистским российским СМИ приказали рассказывать о войне в Украине, как о вооруженном противостоянии страны-агрессора РФ со всеми странами Европейского Союза и НАТО.