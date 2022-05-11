Российские военные просят командиров засекретить их участие в войне в Украине, - разведка

Российские оккупанты, понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, требуют у командования засекретить их участие во вторжении.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

"Военные армии страны-агрессора начинают понимать военное поражение России. Осознавая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении", - говорится в сообщении.

По данным разведки, особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил. При этом, избегать таким образом ответственности за убийства мирных жителей и уничтожение инфраструктуры пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но и уже бывшие военные, которые принимали участие в подготовке к вторжению в Украину.

В частности оккупанты требуют у командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Кое-кто из летчиков требует документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходил службу в части.

При этом в ГУР отметили, что установили личности военных преступников – военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (войсковая часть 77983), дислоцированной на аэродроме "Хурба" Хабаровского края.

Большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси "Лида" и "Барановичи", а также аэродромов в РФ "Борисоглебск" и "Мариновка".

В разведке напомнили, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Напомним, пропагандистским российским СМИ приказали рассказывать о войне в Украине, как о вооруженном противостоянии страны-агрессора РФ со всеми странами Европейского Союза и НАТО.