Російські військові просять командирів засекретити їхню участь у війні в Україні, - розвідка

Російські окупанти, розуміючи невідворотність покарання за військові злочини проти народу України, вимагають командування засекретити їхню участь у вторгненні.

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Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

"Військові армії країни-агресора починають розуміти військову поразку Росії. Усвідомлюючи невідворотність покарання за військові злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, особливого масштабу такі звернення набули в частинах повітряно-космічних сил. При цьому уникати таким чином відповідальності за вбивства мирних жителів та знищення інфраструктури намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в Україну.

Зокрема, окупанти вимагають у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні або у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документів, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині.

При цьому в ГУР зазначили, що встановили особи військових злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС та ППО (військова частина 77983), дислокованої на аеродромі "Хурба" Хабаровського краю.

Більшість із них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території Білорусі "Ліда" та "Барановичі", а також аеродромів у РФ "Борисоглебськ" та "Маринівка".

У розвідці нагадали, що за злочини проти мирного населення України всіх військових злочинців буде притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, пропагандистським російським ЗМІ наказали розповідати про війну в Україні як про збройне протистояння країни-агресора РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО.