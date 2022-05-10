Готовят общество к поражению: Россия меняет свою пропаганду, - разведка

Пропагандистским российским СМИ приказали рассказывать о войне в Украине, как о вооруженном противостоянии страны-агрессора РФ со всеми странами Европейского Союза и НАТО.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Имея многочисленные преимущества в живой силе и технике, армия страны-оккупанта терпит от защитников Украины катастрофические потери и поражения.

"Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии России со всеми странами Европейского Союза и НАТО", - сообщили в ГУР.

Отмечается, что по мнению кремлевских политтехнологов, это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику.

По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике.

"Пропагандисты страны-оккупанта теперь будут промывать мозги россиянам идеями о необходимости объединения ради собственного выживания и слепого доверия к политике кремлевского диктатора", - подчеркнули в ГУР.

Отметим, в британской разведке подчеркивают, что недооценка Россией сопротивления Украины и ее планирование по "наилучшему сценарию" привели к очевидным оперативным ошибкам, не позволив президенту РФ Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде 9 мая.