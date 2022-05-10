Готують суспільство до поразки: Росія змінює свою пропаганду, - розвідка

Пропагандистським російським ЗМІ наказали розповідати про війну в Україні як про збройне протистояння країни-агресора РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО.

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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Маючи численні переваги у живій силі та техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок.

"Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" і підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння Росії з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО", - повідомили у ГУР.

Зазначається, що, на думку кремлівських політтехнологів, це зменшить ганьбу від програшу потужнішому противнику.

За інформацією військової розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет-ЗМІ та пропутинської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

"Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об'єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора", - наголосили в ГУР.

Зазначимо, у британській розвідці наголошують, що недооцінка Росією опору України та її планування за "найкращим сценарієм" призвели до очевидних оперативних помилок, не дозволивши президенту РФ Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді 9 травня.