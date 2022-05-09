Військові РФ розуміють, що жодної мобілізації вони не можуть забезпечити - Арестович

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович вважає, що Путіну військові могли доповісти, що не зможуть провести мобілізацію.

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Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Він (Путін) міг запитати у військових у змозі вони провести мобілізацію чи ні. А військові кажуть, що ні. Тому що військові РФ розуміють, що жодну мобілізацію вони не можуть забезпечити", - вважає Арестович.

Арестович переконаний, що мобілізацію не могли просити військові, оскільки вони розуміють, що це неможливо. За його словами, мобілізація є ідеєю громадянського оточення Путіна.

Він пояснив, що такими цивільними може бути секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, який вважає, що виходом із цієї ситуації може бути лише мобілізація.

Нагадаємо, що в Росії йде прихована мобілізація. Агітують "козаків" та безробітних йти воювати.