Росіяни під час війни стали менше довіряти телебаченню та більше вірити повідомленням у Telegram, - дослідження

Довіра до пропагандистських телеканалів серед росіян падає, а до Telegram та соціальних мереж – зростає.

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Про це йдеться у дослідженні медіаспоживання GroupM за березень та квітень 2022 року, пишуть російські ЗМІ.

Якщо 17 березня 33% респондентів називали саме телебачення джерелом інформації, якому вони довіряють більше ніж іншим, то 27 квітня таких стало вже лише 23% опитаних.

Сильніша довіра знизилася у великих містах: 17 березня телебачення як пріоритетне ЗМІ обирали 34% представників країни-агресора, а 27 квітня - 24%. Серед жителів Москви та Петербурга падіння зафіксували з 27% до 21%.

Інтернет-ЗМІ та офіційні веб-сайти країни-агресора надійними джерелами 17 березня називали 26% опитаних, а 27 квітня – 23%

Загалом зросла довіра до соцмереж, блогів та Telegram-каналів - з 19% до 23%.

"Зараз через телебачення просувається "єдино можлива точка зору на події, причому забезпечуючи дозовану інформацію і не завжди оперативно, тому за деталями населення звертається до інтернету", - коментує динаміку директор з досліджень та стратегії OMD OM Group Ірина Єдемська.

Нагадаємо, пропагандистським російським ЗМІ наказали розповідати про війну в Україні як про збройне протистояння країни-агресора РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО.