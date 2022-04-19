Каким мессенджером пользоваться безопасно во время войны: украинские эксперты о Telegram, Viber, Signal

Украинские эксперты назвали топ безопасных мессенджеров для личного и профессионального общения. На первом месте – бесплатное приложение Signal. Из других характеристик ІТ-специалисты уделяют особое внимание сквозному шифрованию и данным, которые приложение собирает о своих пользователях, отмечают эксперты компании GlobalLogic. В Министерстве цифровой трансформации также предпочитают приложения, использующие надежное шифрование данных.

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С начала полномасштабной войны России против Украины участились случаи киберпреступлений. Чтобы обезопасить пользователей, эксперты ІТ-компании GlobalLogic определили список наиболее безопасных мессенджеров для личного и профессионального общения.

Так, по словам Орхана Гасимова, Technology Director, GlobalLogic, самым безопасным бесплатным мессенджером является Signal. Применение разработал американский исследователь по вопросам кибербезопасности Мокси Марлинспайк. Мессенджер использует технологию сквозного шифрования, то есть сообщения доступны только для отправителя и получателя, их нельзя прочесть, даже перехватив.

"Signal считается эталонным мессенджером с точки зрения безопасности – приложение использует все необходимые протоколы безопасности и имеет открытый код. Это важно, ведь каждый ІТ-специалист может понять, как работает программа и как она использует данные пользователя , – комментирует Орхан. – При этом ваши сообщения в Signal абсолютно защищены благодаря сквозному шифрованию непосредственно между отправителем и получателем. Простыми словами – даже если злоумышленник перехватит вашу переписку, он не увидит ничего, кроме случайных символов, и не сможет понять сообщение".

Руководитель технологической экосистемы Украины, эксперт по инновациям, инвестициям и стартапам в Министерстве цифровой трансформации Антон Мельник также пользуется Signal:

"В мой личный топ для коммуникаций вошли Signal, Slack, Microsoft Teams и Gmail в связи с Google Meet", — отмечает представитель Минцифры.

В то же время в министерстве пока не планируют создавать собственное приложение для общения. Об этом сообщили экспертам GlobalLogic.

"Сейчас создавать мессенджеры или соцсети не планируем, но еще месяц назад мы также не планировали, что запустим Действие TV, радио и функционал донейшенов, с помощью которого собрали более 200 млн гривен. Поэтому увидим", — добавляет Антон Мельник.

Также в список безопасных мессенджеров эксперты добавляют платное приложение Threema. Его можно использовать полностью анонимно, без добавления телефонного номера и других данных. Мессенджер шифрует все сообщения, не хранит информацию на сервере и не собирает персональные данные пользователей.

Чтобы безопасно передавать файлы в мессенджерах и обмениваться информацией, эксперты советуют обращать внимание на сквозное шифрование – например, создать секретный чат в Telegram или выбрать более безопасный мессенджер. При этом пользователям не советуют сохранять историю сообщений на устройстве, где установлен мессенджер.

"Если нужно отправить важную информацию в мессенджер, советую использовать автоматически уничтожаемые сообщения, например, после прочтения. Если такая функция отсутствует, удалите отправленное сообщение из устройства. Это защитит информацию в случае физической потери гаджета", – отмечает Орхан Гасимов.

Напомним, по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, российское правительство тратит за один день десятки миллионов долларов на DDOS-атаки по украинским ресурсам.