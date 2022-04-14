На украинцев готовят кибератаку, связанную с мобилизацией

Российские хакеры готовят новую кибератаку, направленную на хищение данных. Об этом сообщает команда реагирования на чрезвычайные события CERT-UA, действующая при Госслужбе спецсвязи и защиты информации.

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"Вражеские хакеры в очередной раз атакуют украинцев, используя "горячие" военные темы. На этот раз – по мобилизации. Госспецсвязи предупреждает о массовом распространении среди граждан Украины опасных XLS-документов с названием "Мобилизационный регистр.xls", — говорится в сообщении.

При открытии этого документа на компьютере запускается вредоносная программа IcedID, известная также как BankBot.

Она относится к классу "банковских троянских программ" и обеспечивает хищение аутентификационных данных.

Напомним, с 15 февраля Украина испытала более 3000 DdoS-атак — они были направлены на критическую информационную инфраструктуру Украины.

А 28 марта на IT-инфраструктуру компании "Укртелеком" была совершена мощная кибератака.