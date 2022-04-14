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ІТ та Телеком
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На українців готують кібератаку, пов'язану із мобілізацією

На українців готують кібератаку, пов'язану із мобілізацією
Кібератака. Фото: pixabay.com

Російські хакери готують нову кібератаку, спрямовану на розкрадання даних. Про це повідомляє команда реагування на надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації.

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"Ворожі хакери в черговий раз атакують українців, використовуючи "гарячі" військові теми. Цього разу – з мобілізації. Держспецзв'язку попереджає про масове поширення серед громадян України небезпечних XLS-документів під назвою "Мобілізаційний реєстр.xls", — йдеться у повідомленні.

При відкритті цього документа на комп'ютері запускається шкідлива програма IcedID, також відома як BankBot.

Вона належить до класу "банківських троянських програм" та забезпечує розкрадання автентифікаційних даних.

Нагадаємо, з 15 лютого Україна зазнала понад 3000 DdoS-атак — вони були спрямовані на критичну інформаційну інфраструктуру України.

А 28 березня на IT-інфраструктуру компанії "Укртелеком" було здійснено потужну кібератаку.

Автор:
Сергій Горєлов