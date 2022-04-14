- Категорія
- ІТ та Телеком
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На українців готують кібератаку, пов'язану із мобілізацією
Російські хакери готують нову кібератаку, спрямовану на розкрадання даних. Про це повідомляє команда реагування на надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації.
"Ворожі хакери в черговий раз атакують українців, використовуючи "гарячі" військові теми. Цього разу – з мобілізації. Держспецзв'язку попереджає про масове поширення серед громадян України небезпечних XLS-документів під назвою "Мобілізаційний реєстр.xls", — йдеться у повідомленні.
При відкритті цього документа на комп'ютері запускається шкідлива програма IcedID, також відома як BankBot.
Вона належить до класу "банківських троянських програм" та забезпечує розкрадання автентифікаційних даних.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, з 15 лютого Україна зазнала понад 3000 DdoS-атак — вони були спрямовані на критичну інформаційну інфраструктуру України.
А 28 березня на IT-інфраструктуру компанії "Укртелеком" було здійснено потужну кібератаку.