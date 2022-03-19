Украина за месяц пережила более 3000 DdoS-атак, — Госспецсвязи

С 15 февраля Украина испытала более 3000 DdoS-атак — кибератаки были направлены на критическую информационную инфраструктуру Украины.

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Об этом говорится в заявлении Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Там отметили, что самыми популярными видами атак остаются фишинговые рассылки, распространение вредоносного программного обеспечения и DDoS-атаки. Рекордом стали 275 DDoS-атак в день. Самые мощные в своем пике превышали 100 Gbps.

"Хакеры, прежде всего, атакуют информационные ресурсы государственных органов, учреждений и компаний финансового сектора и сферы телекоммуникаций. Несмотря на это, все сервисы работают и доступны для пользователей. Провайдеры и операторы справляются с кибератаками на свои сети".

"Большинство проблем в работе сетей связано с физическими повреждениями, которые также удается быстро устранять", — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее сайты Кабинета министров Украины, Верховной Рады, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел одновременно перестали работать.

"Есть соответствующие данные по ряду банков, также были проблемы с доступом к веб-сайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки", — рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.