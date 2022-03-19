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Категорія
Суспільство
Дата публікації

Україна за місяць зазнала більше 3000 DdoS-атак, — Держспецзв'язку

Україна за місяць зазнала більше 3000 DdoS-атак, — Держспецзв'язку

З 15 лютого Україна зазнала понад 3000 DdoS-атак — кібератаки були спрямовані на критичну інформаційну інфраструктуру України.

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Про це йдеться у заяві Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Там відзначили, що найпопулярнішими видами атак залишаються фішингові розсилання, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та DDoS-атаки. Рекордом стали 275 DDoS-атак на день. Найпотужніші у своєму піку перевищували 100 Gbps.

"Хакери насамперед атакують інформаційні ресурси державних органів, установ і компаній фінансового сектору та сфери телекомунікацій. Попри це, всі сервіси працюють і доступні для користувачів. Провайдери і оператори справляються з кібератаками на свої мережі.

"Більшість проблем у роботі мереж пов'язана з фізичними пошкодженнями, які також вдається швидко усувати", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що раніше сайти Кабінету міністрів України, Верховної Ради, Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ одночасно перестали працювати.

"Є відповідні дані з низки банків, також були проблеми з доступом до веб-сайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов'язано з перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитків від атаки", — розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Автор:
Илья Требор