Кібератака на Viasat тимчасово паралізувала зв'язок в Україні та ЄС – ЗМІ

24 лютого, в день повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну, вийшло з ладу безліч супутників одного з найбільших у світі операторів комерційних супутників Viasat, передає Reuters.

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За інформацією агентства, кібератака торкнулася багатьох систем у різних країнах Європейського Союзу.

Як повідомив фахівець із кібербезпеки Джон Скотт-Реілтон, хакери порушили роботу супутникових модемів сервісу широкосмугового доступу до інтернету KA-SAT.

Через цей комп'ютерний злом також виникли великі проблеми зі зв'язком в Україні. Зокрема, кібератака торкнулася низки українських банків та урядових веб-сайтів.

Розслідуванням кіберінциденту займаються Агентство національної безпеки США (АНБ) та державний орган з кібербезпеки Франції ANSSI.

Експерти зазначають, що потенційна причетність Росії до інциденту не виключається, але конкретних доказів цього наразі немає.

Крім цього, кібератака призвела до збоїв у роботі вітрових електростанцій німецької енергетичної компанії Enercon. Так, виявилися недоступними щонайменше 3 тисячі "вітряків", які зазвичай контролюються за допомогою супутникового зв'язку.

15 березня в Enercon заявили, що 85% модемів компанії, як і раніше, не підключені до мережі і повне відновлення, ймовірно, займе "ще кілька тижнів".

What happened to Viasat? On the morning of 24 February, we tracked a major disruption to the satellite operator's operations across Europe, ongoing 11 days later.



If you have first-hand information on this apparent cyberattack, please reply here or send tip-offs to @GossiTheDog https://t.co/FtR2VwsOaO — NetBlocks (@netblocks) March 6, 2022

За інформацією Sky News, масштабні збої у роботі викликала DDos-атака.

Viasat Inc. забезпечує зв'язок американським відомствам та збройним силам, надає доступ до інтернету в літаках та послуги швидких інтернет-комунікацій через супутники.

Нагадаємо, 23 лютого відбулася масована DDoS-атака на сайти Кабінету міністрів, Верховної Ради, Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ України.

Згодом на електронні адреси українців почали надходити листи з прикріпленими файлами, відкриття яких надавало хакерам доступ до їхнього електронного пристрою.