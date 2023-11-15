Данілов розповів про основну небезпеку від діяльності Telegram-каналів

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив свою нещодавну заяву, яка стосувалася небезпеки діяльності Telegram-каналів. Головна загроза їх діяльності – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації. Ціна такої роботи – життя десятків людей цивільних і військових.

Про це Данілов написав на своїй сторінці у Facebook.

З врахуванням цих особливостей, російський режим широко використовує Telegram-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства.

На його думку, для підвищення рівня інформаційної безпеки та зменшенню кількості шейків і "вкидів" російської пропаганди, головною вимогою до роботи Telegram-каналів має стати деанонімізація їх діяльності і дотримання загальноприйнятих журналістських стандартів.

"Головна небезпека з якої випливає і базова вимога до Telegram-каналів, це деанонімізація їхньої діяльності. Відповідальні за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі. Які наслідки поширення "неназваними авторами", наприклад, фотографій результатів роботи ПВО, пересування Сил оборони, дислокацій військових підрозділів – ми всі бачили і знаємо", - написав він.

Профілактикою загрози Данілов вважає підвищення рівня медіаграмотності і постійну роботу з виявлення і викриття фактів дезінформації й маніпуляцій, Паралельно з цим має відбуватися створення якісного українського контенту відомими людьми, які користуються заслуженою довірою.

За його словами, російський режим першим взяв під контроль та розпочав ефективне використання Telegram-мереж для маніпулювання громадською думкою, розповсюдження дезінформації та практики фейк-ньюз. У 2019 році спостерігається високий пік активності російських спецслужб, які інфільтрують український інформаційний простір через політичні Telegram-канали. Ці технології, у різних варіаціях, були випробувані на окупованих територіях протягом 2014-2015 років.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій зафіксував активну ворожу діяльність у месенджерах. Користувачі з Одещини та Харківщини почали отримувати повідомлення із запрошеннями "обміняти інформацію про Збройні Сили України на долари".

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