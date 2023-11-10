"Укренерго" попередила про розсилання фішингових листів з вірусом від її імені

Національна енергетична компанія "Укренерго" попереджає користувачів про виявлення фішингової розсилки листів з вірусом зі сторонніх адрес начебто від її імені. Про це йдеться у повідомленні НЕК у соцмережах.

"На фото - зразок небезпечних листів, які шахраї намагаються розсилати нашим підрядникам та контрагентам начебто від імені "Укренерго". Будь ласка, будьте уважні! Такі листи можуть містити вірус", - сказано в ньому.

Як зазначають в компанії, ознакою фальсифікації є, зокрема, те, що листи відправляються не з офіційної адреси: всі співробітники "Укренерго" користуються поштою виключно з доменом @ua.energy. Якщо користувачу надійшов лист з іншого домену, у НЕК закликають його видаляйти, не відкриваючи.

"ДП "Укренерго" не існує. Офіційна назва нашої компанії, яка використовується в діловому листуванні – НЕК "Укренерго". До 2019 року використовувалась офіційна назва ДП "НЕК "Укренерго", - наголошують енергетики.

Там також підкреслюють, що про фейковість свідчить і вказання "бухгалера Олени Віталіївни", оскільки співробітники "Укренерго" не ведуть листування без зазначення повних даних відправника "і тим більше російською мовою".

Компанія також зазначає, що вже звернулася до правоохоронних органів з прохання знайти шахраїв, які неправомірно використовують її дані. Втім, про конкретну суть загрози зазначених листів з "актом звірки" в НЕК не повідомляють.

Нагадаємо також, що влітку поліція викрила організовану групу зловмисників, що створили мережу фішингових ботів у месенджері Telegram під виглядом ботів енергетичної компанії ДТЕК.

Джерело фото: ua.depositphotos.com