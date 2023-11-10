"Укрэнерго" предупредила о рассылке фишинговых писем с вирусом от ее имени

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупреждает пользователей об обнаружении фишинговой рассылки писем с вирусом по сторонним адресам якобы от ее имени. Об этом говорится в сообщении НЭК в соцсетях.

"На фото - образец опасных писем, которые мошенники пытаются рассылать нашим подрядчикам и контрагентам якобы от имени "Укрэнерго". Пожалуйста, будьте внимательны! Такие письма могут содержать вирус", - говорится в нем.

Как отмечают в компании, признаком фальсификации является, в частности, то, что письма отправляются не с официального адреса: все сотрудники "Укрэнерго" пользуются почтой исключительно с доменом @ua.energy. Если же пользователю пришло письмо из другого домена, в НЭК призывают его удалять, не открывая.

"ГП "Укрэнерго" не существует. Официальное название нашей компании, которое используется в деловой переписке – НЭК "Укрэнерго". До 2019 года использовалось официальное название ГП "НЭК "Укрэнерго", - отмечают энергетики.

Там также подчеркивают, что о фейковости свидетельствует и указание "бухгалера Елены Витальевны", поскольку сотрудники "Укрэнерго" не ведут переписку без указания полных данных отправителя "и тем более на русском языке".

Компания также отмечает, что уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой найти мошенников, неправомерно использующих ее данные. Впрочем, о конкретной сути угрозы указанных писем с "актом сверки" в НЭК не сообщают.

Напомним также, что летом полиция разоблачила организованную группу злоумышленников, создавших сеть фишинговых ботов в мессенджере Telegram под видом ботов энергетической компании ДТЭК.

Источник фото: ua.depositphotos.com