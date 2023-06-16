Поліція викрила кібершахраїв, що створили мережу фішингових ботів під виглядом ботів ДТЕК (ВІДЕО)

Департамент кіберполіції Нацполіції спільно зі слідчими Печерського управління поліції Києва викрив організовану групу зловмисників, що створили мережу фішингових боті у месенджері Telegram під виглядом ботів енергетичної компанії ДТЕК.

Як ідеться у повідомленні правоохоронців, організували схему п’ятеро чоловіків - мешканці Одеської та Київської областей, а також Росії. За допомогою ботів зловмисники дізнавалися авторизаційні дані для входу до акаунтів Telegram (номер телефону і код-підтвердження для входу).

Надалі зі скомпрометованих акаунтів чоловіки в автоматичному режимі розсилали рекламу шахрайських каналів, на яких пропонували псевдоінвестиції у різні проєкти. До протиправної діяльності фігуранти також залучили близько 50 осіб, так званих "дропів", які виконували функцію обготівкування грошей, отриманих в якості "інвестицій".

За попередніми даними, зловмисники здійснили несанкціоноване втручання до понад 15 тисяч акаунтів, а від шахрайства під виглядом інвестування грошей постраждали близько 3 тисяч людей. Поліція наразі встановлює потерпілих та суму завданих збитків.

В оселях правопорушників за силової підтримки працівників підрозділу "ТОР" Департаменту патрульної поліції проведено обшуки. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та SIM-картки.

Відкрито провадження за частиною 1 статті 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом), частиною 4 статті 190 (шахрайство), частиною 5 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних систем), частиною 2 статті 361-1 (створення шкідливих програмних чи технічних засобів, їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу.

Трьом учасникам схеми оголошено про підозру, ще двом планується заочне повідомлення про підозру. Після проведення експертних досліджень вилученої техніки буде вирішуватися питання щодо правової кваліфікації дій "дропів". Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Печерської окружної прокуратури.

Фото: департамент кіберполіції Нацполіції

Кіберполіція також рекомендує громадянам налаштувати двофакторну автентифікацію у всіх соцмережах та месенджерах, які пропонують таку функцію, та не повідомляти нікому коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки. Також рекомендується регулярно переглядати підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах.

"Користуючись ботами, завжди звертайте увагу на посилання. Будь-яка відмінність означає, що ви потрапили на фейковий бот або канал. Зазвичай у назві відрізняється одна чи декілька літер, що складно помітити під час пошуку", - наголошують правоохоронці.

Нагадаємо також, що нещодавно урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA), що діє при Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, повідомляла про фішингову SMS-розсилку від імені Печерського райсуду Києва: завдяки схемі зловмисники теж отримували доступ до облікового запису жертви в Telegram.