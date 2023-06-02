Українців попередили про фішингову SMS-розсилку від імені Печерського райсуду

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA), що діє при Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, попереджає про розповсюдження серед українців фішингових SMS від адресанта "SUDpovistka" (легітимним же альфа-ім'ям адресанта є "SUDPOVISTKA") нібито від імені Печерського районного суду Києва.

Як ідеться у повідомленнях держслужби та CERT-UA, вони містять скорочене посилання, яке перенаправляє абонента на фішинговий вебсайт. Цей сайт імітує сторінку входу до системи "Електронний суд", де користувачу пропонують авторизуватися за допомогою Telegram.

Задум зловмисників полягає в спонуканні користувача ввести під виглядом авторизації в системі номер свого мобільного телефону після чого в месенджер має надійти код для автентифікації.

У випадку ж введення на шахрайському ресурсі отриманого коду (за умови відсутності додатково налаштованої двофакторної автентифікації) треті особи отримують доступ до облікового запису жертви в Telegram. Фахівці CERT-UA задля безпеки рекомендують налаштувати двофакторну автентифікацію на всіх без виключення пристроях та сервісах.

Також там звертають увагу на доцільність перевірки активних сесій в Telegram (на смартфоні - "Налаштування > Пристрої", на комп’ютері або ноутбуці - "Налаштування > Приватність та безпека > Показати всі сеанси"). Користувачам, що побачать серед активних сесій невідомий пристрій, треба натиснути "Завершити сеанс".

"Держспецзв’язку також нагадує, що сьогодні критично важливо дотримуватися головних правил кібергігієни - використовувати надійні паролі, налаштувати всюди, де можливо, двофакторну автентифікацію, а також не переходити за будь-якими підозрілими посиланнями, надісланими не тільки в SMS, а й на електронну пошту, у месенджерах тощо", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо також, що місяць тому в CERT-UA повідомляла про кібератаку на державні органи з використанням електронних листів з "інструкціями" щодо "оновлення операційної системи".

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