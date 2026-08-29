Росіяни знищили склад із гуманітарною допомогою UNICEF

Під час чергової атаки 27 серпня російські війська знищили склад з гуманітарною допомогою Дитячого фонду ООН (UNICEF). Локація була розташована в селищі Чубинське Київської області.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні UNICEF.

На знищеному складі зберігалися запаси обладнання та матеріалів, призначених для підтримки українських родин із дітьми, які постраждали внаслідок бойових дій.

Значна частина цих речей мала забезпечити базові потреби вимушених переселенців, котрі втратили свої домівки.

Представники UNICEF наголосили, що втрата складу суттєво ускладнить подальші гуманітарні місії в Україні, особливо на тлі підготовки до зими.

"Вчора внаслідок атаки, яка уразила орендований ЮНІСЕФ склад у Чубинському Київської області, було знищено життєво необхідні товари для дітей та сімей. Це перешкоджає доставці життєво важливої допомоги найуразливішим верствам населення, особливо напередодні чергової суворої зими", – йдеться у повідомленні.

Атака на бізнес 27 серпня 2026 року

Нагадаємо, упродовж доби 27 серпня 2026 року російські війська завдали серію чергових ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі українського бізнесу, Зокрема внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджено склад, який використовує мережа супермаркетів “Фора”.

Також повністю зруйновано склад кондитерської корпорації ROSHEN у селищі Чубинське Київської області. Об’єкт забезпечував зберігання та подальше постачання готової продукції.

Крім того Росія знищила розподільчий центр мережі "Будинок Іграшок". Об'єкт забезпечував збереження значної частини товарних запасів та щоденні відвантаження замовлень клієнтам по всій Україні. Та пошкоджено розподільчий центр Comfy у Київській області.