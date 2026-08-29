90% території було в мінах: на Харківщині повністю розмінували перше село

На Харківщині завершили розмінування села Гракове, гроші на яке зібрали через платформу UNITED24 в межах ініціативи “Крок за кроком”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

У межах робочого візиту в регіон міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко вручив відповідні сертифікати голові місцевої громади.

Договір про розмінування території Центр гуманітарного розмінування та оператор "Гуманітарна безпека" (переможець тендеру) підписали наприкінці 2025 року.

Очищення 58 гектарів тривало понад пів року. За цей час сапери вилучили близько 200 мін та понад 600 інших вибухонебезпечних предметів.

За словами Олександра Кравченка, Харківщина лідирує за темпами гуманітарного розмінування, тому саме тут уперше реалізували проєкт з очищення цілого населеного пункту, 90% території якого після окупації було забруднено.

"Завдяки ефективній кооперації бізнесу, держави та донорів Гракове з усією його інфраструктурою — школою, дитсадком, парком, вулицями, городами, полями — тепер безпечне для людей. Це перший, але дуже важливий крок, щоб люди поверталися додому, могли працювати на землі, запускати бізнеси, розвивати економіку громад. Це важливий кейс, який можна масштабувати на інші регіони", — наголосив очільник Мінекономіки.

Також під час наради в Харківській ОВА за участі начальника ОВА Олега Синєгубова, голови екологічного комітету ВР Олега Бондаренка, керівництва Центру гуманітарного розмінування, ДСНС та лісгоспів обговорили проблему протидії лісовим пожежам.

Наразі близько 406 тис. гектарів лісів потребують обстеження.

Нагадаємо, в Україні після розмінування повернули в обіг території більшої площі, ніж Одещина. Загалом до господарського використання вже повернули понад 40,7 тис. км² деокупованих земель.