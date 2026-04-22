В Україні після розмінування повернули в обіг території більшої площі, ніж Одещина

Розмінування залишається критично важливим для економіки
Розмінування залишається критично важливим для економіки / Міноборони

Україна вже повернула до господарського використання понад 40,7 тис. км² територій, які раніше були забруднені вибухонебезпечними предметами. Це більше, ніж площа Одеської області, що демонструє масштаби проведених робіт із гуманітарного розмінування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Оновлені дані озвучили представники Міністерства оборони під час міжнародного форуму Ukraine Mine Action Partner Coordination Workshop 2026 у Женеві.

Окремо в Міноборони повідомили, що лише у березні 2026 року саперні підрозділи розмінували 876 гектарів земель на деокупованих територіях. Загалом із початку року очищено 2 831 гектар.

Розмінування залишається критично важливим для економіки, адже йдеться насамперед про повернення до роботи аграрних земель, інфраструктури, житлових територій і промислових об’єктів. Без цього неможливе повноцінне відновлення регіонів та безпечне повернення людей.

Попри значний прогрес, масштаби мінного забруднення залишаються одними з найбільших у світі. Тому для України ключовим завданням залишається прискорення темпів очищення територій та залучення міжнародної технічної і фінансової підтримки.

Нагадаємо, у березні в Україні в межах державної програми компенсації розмінування агроземель очистили 572 га територій та виплатили операторам понад 35 млн грн. 

Автор:
Тетяна Гойденко