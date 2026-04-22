В Україні після розмінування повернули в обіг території більшої площі, ніж Одещина

Україна вже повернула до господарського використання понад 40,7 тис. км² територій, які раніше були забруднені вибухонебезпечними предметами. Це більше, ніж площа Одеської області, що демонструє масштаби проведених робіт із гуманітарного розмінування.

Оновлені дані озвучили представники Міністерства оборони під час міжнародного форуму Ukraine Mine Action Partner Coordination Workshop 2026 у Женеві.

Окремо в Міноборони повідомили, що лише у березні 2026 року саперні підрозділи розмінували 876 гектарів земель на деокупованих територіях. Загалом із початку року очищено 2 831 гектар.

Розмінування залишається критично важливим для економіки, адже йдеться насамперед про повернення до роботи аграрних земель, інфраструктури, житлових територій і промислових об’єктів. Без цього неможливе повноцінне відновлення регіонів та безпечне повернення людей.

Попри значний прогрес, масштаби мінного забруднення залишаються одними з найбільших у світі. Тому для України ключовим завданням залишається прискорення темпів очищення територій та залучення міжнародної технічної і фінансової підтримки.

Нагадаємо, у березні в Україні в межах державної програми компенсації розмінування агроземель очистили 572 га територій та виплатили операторам понад 35 млн грн.