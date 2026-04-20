Темпи розмінування аграрних земель знизились у березні

У 2026 році в Україні зафіксовано уповільнення темпів гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель. Найнижчі показники роботи спостерігалися у березні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови фінкомітету Данила Гетманцева.

За місяць було укладено лише дві угоди на старт робіт із розмінування загальною вартістю 5,8 млн грн. Йдеться про очищення близько 0,1 тис. га. Водночас завершено роботи за шістьма угодами на суму 35,4 млн грн, що охоплює 0,6 тис. га.

Для порівняння, у лютому активність була значно вищою. Тоді стартували роботи за 21 угодою на 220,72 млн грн (3,29 тис. га), а завершено дев’ять проєктів на 65,18 млн грн (0,97 тис. га).

У січні було укладено вісім угод на 258,68 млн грн (3,56 тис. га), а також закрито 12 угод на 76,43 млн грн (1,34 тис. га).

Гетманцев пише, що у Мінекономіки пояснили зниження активності у першому кварталі переглядом бюджетної програми "Гуманітарне розмінування", через що тимчасово не розглядалися заявки від фермерів та одноосібників. Наразі їх подача та опрацювання відновлені.

Водночас експерти звертають увагу на системні ризики уповільнення процесу. За оцінками Рахункової палати станом на вересень 2025 року, близько 9,85 млн га сільськогосподарських земель у 10 областях залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами. У таких умовах проживає близько 6,4 млн людей.

За наявними оцінками, повне очищення територій може тривати до 83 років, якщо темпи робіт не зростатимуть.

У 2025 році на гуманітарне розмінування агроземель було передбачено 2,2 млрд грн, з яких фактично використано 1,27 млрд грн. Невикористаними залишилися близько 1 млрд грн. У 2026 році в бюджеті закладено близько 2 млрд грн на ці цілі.

Учасники ринку наголошують на необхідності пришвидшення робіт, збільшення фактичних площ очищення та посилення контролю за якістю виконання проєктів, оскільки від темпів розмінування напряму залежить безпека аграрного сектору та відновлення сільськогосподарського виробництва.

Нагадаємо, у березні в Україні в межах державної програми компенсації розмінування агроземель очистили 572 га територій та виплатили операторам понад 35 млн грн.