Темпы разминирования аграрных земель снизились в марте

В 2026 г. в Украине зафиксировано замедление темпов гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель. Самые низкие показатели работы наблюдались в марте.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы финкомитета Даниила Гетманцева.

За месяц было заключено только два соглашения на старт работ по разминированию общей стоимостью 5,8 млн. грн. Речь идет об очищении около 0,1 тыс. га. В то же время завершены работы по шести сделкам на сумму 35,4 млн грн, что охватывает 0,6 тыс. га.

Для сравнения, в феврале активность была значительно выше. Тогда стартовали работы по 21 соглашению на 220,72 млн грн (3,29 тыс. га), а завершено девять проектов на 65,18 млн грн (0,97 тыс. га).

В январе было заключено восемь сделок на 258,68 млн. грн (3,56 тыс. га), а также закрыто 12 сделок на 76,43 млн. грн (1,34 тыс. га).

Гетманцев пишет, что Минэкономики объяснили снижение активности в первом квартале пересмотром бюджетной программы "Гуманитарное разминирование", из-за чего временно не рассматривались заявки от фермеров и единоличников. В настоящее время их подача и обработка возобновлены.

В то же время, эксперты обращают внимание на системные риски замедления процесса. По оценкам Счетной палаты на сентябрь 2025 года, около 9,85 млн га сельскохозяйственных земель в 10 областях остаются загрязненными взрывоопасными предметами. В таких условиях проживает около 6,4 млн человек.

По имеющимся оценкам, полное очищение территорий может длиться до 83 лет, если темпы работ не будут расти.

В 2025 году на гуманитарное разминирование агроземель было предусмотрено 2,2 млрд. грн., из которых фактически использовано 1,27 млрд. грн. Неиспользованными осталось около 1 млрд грн. В 2026 году в бюджете заложено около 2 млрд. грн на эти цели.

Участники рынка отмечают необходимость ускорения работ, увеличения фактических площадей очистки и усиления контроля качества выполнения проектов, поскольку от темпов разминирования напрямую зависит безопасность аграрного сектора и восстановление сельскохозяйственного производства.

Напомним, в марте в Украине в рамках государственной программы компенсации разминирования агроземель очистили 572 га территорий и выплатили операторам более 35 млн. грн.