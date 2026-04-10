Разминирование в Украине: сколько земли уже вернули аграриям

В марте в Украине в рамках государственной программы компенсации разминирования агроземель очистили 572 га территорий и выплатили операторам более 35 млн грн.

Разминирование в Украине

В марте в Украине в рамках государственной программы компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель операторы противоминной деятельности очистили 572 га территорий. За этот период было исполнено шесть договоров, а сумма выплат за произведенные работы составила 35,4 млн грн. Средняя стоимость разминирования составила около 59 тысяч гривен за гектар.

Кроме этого, по двум договорам, заключенным Центром гуманитарного разминирования, начато очищение еще более 85 га агроземель. Стоимость соответствующих работ оценивается в 5,8 млн грн.

Снижение активности в первом квартале объясняется пересмотром бюджетной программы "Гуманитарное разминирование", из-за чего заявки от фермеров и единоличников временно не рассматривались. В настоящее время процесс подачи и обработки заявок уже возобновлен.

В целом работы продолжаются в пределах 37 договоров на участках общей площадью около 8 тыс. га. В то же время, уже выполнено 82 договора, благодаря чему к использованию вернули 14,6 тыс. га земель. Общая стоимость работ составила почти 854,5 млн. грн. Программа финансируется в рамках реализации Плана Украины (Ukraine Facility Plan) – инструмента финансовой поддержки со стороны Европейского Союза.

В марте правительство также приняло постановление, упрощающее участие агропроизводителей в программе "Гуманитарное разминирование". Теперь для этого достаточно подать заявку на очистку конкретного участка, после чего Центр гуманитарного разминирования проверяет его соответствие требованиям законодательства. Кроме того, право на компенсацию расходов получили хозяйственные общества, 100% акций которых принадлежат государству и пользуются государственными землями.

Кроме того, правительство одобрило законопроект об изменениях в сфере противоминной деятельности. Документ предусматривает расширение полномочий центральных и местных органов власти по поддержке пострадавших от взрывоопасных предметов, уточнению источников информации для проведения разминирования, а также определяет принципы формирования и работы Национального органа противоминной деятельности, в частности, при завершении или отмене военного положения.

Напомним, Кабинет министров принял решение, упрощающее для агропроизводителей доступ к государственной программе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель. Изменения были утверждены на заседании 25 марта 2026 года.