Розмінування в Україні: скільки землі вже повернули аграріям

Держава виплатила мільйони за розмінування агроземель / Центр гуманітарного розмінування

У березні в Україні в межах державної програми компенсації розмінування агроземель очистили 572 га територій та виплатили операторам понад 35 млн грн. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У березні в Україні в межах державної програми компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель оператори протимінної діяльності очистили 572 га територій. За цей період було виконано шість договорів, а сума виплат за проведені роботи склала 35,4 млн грн. Середня вартість розмінування становила близько 59 тис. грн за гектар.

Окрім цього, за двома договорами, укладеними Центром гуманітарного розмінування, розпочато очищення ще понад 85 га агроземель. Вартість відповідних робіт оцінюється у 5,8 млн грн.

Зниження активності у першому кварталі пояснюється переглядом бюджетної програми "Гуманітарне розмінування", через що заявки від фермерів і одноосібників тимчасово не розглядалися. Наразі процес подачі та опрацювання заявок уже відновлено.

Загалом нині роботи тривають у межах 37 договорів на ділянках загальною площею близько 8 тис. га. Водночас уже виконано 82 договори, завдяки чому до використання повернули 14,6 тис. га земель. Загальна вартість робіт сягнула майже 854,5 млн грн. Програма фінансується в межах реалізації Плану України (Ukraine Facility Plan) — інструменту фінансової підтримки з боку Європейського Союзу.

У березні уряд також ухвалив постанову, яка спрощує участь агровиробників у програмі "Гуманітарне розмінування". Відтепер для цього достатньо подати заявку на очищення конкретної ділянки, після чого Центр гуманітарного розмінування перевіряє її відповідність вимогам законодавства. Окрім цього, право на компенсацію витрат отримали господарські товариства, 100% акцій яких належать державі та які користуються державними землями.

Крім того, уряд схвалив законопроєкт про зміни у сфері протимінної діяльності. Документ передбачає розширення повноважень центральних і місцевих органів влади щодо підтримки постраждалих від вибухонебезпечних предметів, уточнення джерел інформації для проведення розмінування, а також визначає принципи формування і роботи Національного органу протимінної діяльності, зокрема під час завершення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує для агровиробників доступ до державної програми гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель. Зміни були затверджені на засіданні 25 березня 2026 року.

Автор:
Ольга Опенько