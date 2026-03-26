- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Уряд спростив для агровиробників механізм розмінування земель за кошти держави
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує для агровиробників доступ до державної програми гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель. Зміни були затверджені на засіданні 25 березня 2026 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.
Відтепер фермери зможуть проходити процедуру участі у програмі без необхідності відкривати ескроу-рахунки в банках. Як зазначають в уряді, відповідальність за організацію фінансування робіт переходить до Центр гуманітарного розмінування України, а агровиробникам достатньо подати заявку для участі.
Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний підкреслив, що ключова зміна полягає у спрощенні доступу до механізму компенсації, який раніше вимагав відкриття спеціальних рахунків для перерахування коштів на виконання робіт з розмінування.
Водночас у рішенні передбачено, що кошти, які були зараховані на ескроу-рахунки до 31 грудня 2025 року, можуть і надалі використовуватися відповідно до чинних договорів.
Що передбачає державна програма гуманітарного розмінування
Державна програма гуманітарного розмінування передбачає повне покриття витрат на очищення земель сільськогосподарського призначення. Участь у ній можуть брати агровиробники, чиї ділянки офіційно підтверджені як забруднені.
Для доступу до програми підприємства мають відповідати низці вимог, зокрема не перебувати під санкціями, не мати серед бенефіціарів громадян держави-агресора, не перебувати в процедурі банкрутства та не бути пов’язаними з виконавцями робіт із протимінної діяльності.
Подання заявок здійснюється через Державний аграрний реєстр. У держбюджеті на 2026 рік на ці цілі передбачено 2 млрд гривень. З початку дії програми оператори протимінної діяльності вже повернули до використання понад 15 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.
Зауважимо, завдяки державній програмі компенсацій, протягом 2025 року аграріям повернули в експлуатацію понад 12 000 гектарів сільськогосподарських угідь. Центр гуманітарного розмінування успішно виконав 61 договір, а загальна вартість робіт перевищила 713 мільйонів гривень.