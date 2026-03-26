Уряд спростив для агровиробників механізм розмінування земель за кошти держави

Уряд спростив для агровиробників механізм розмінування земель / Мінекономіки

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує для агровиробників доступ до державної програми гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель. Зміни були затверджені на засіданні 25 березня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Відтепер фермери зможуть проходити процедуру участі у програмі без необхідності відкривати ескроу-рахунки в банках. Як зазначають в уряді, відповідальність за організацію фінансування робіт переходить до Центр гуманітарного розмінування України, а агровиробникам достатньо подати заявку для участі.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний підкреслив, що ключова зміна полягає у спрощенні доступу до механізму компенсації, який раніше вимагав відкриття спеціальних рахунків для перерахування коштів на виконання робіт з розмінування.

Водночас у рішенні передбачено, що кошти, які були зараховані на ескроу-рахунки до 31 грудня 2025 року, можуть і надалі використовуватися відповідно до чинних договорів.

Що передбачає державна програма гуманітарного розмінування

Державна програма гуманітарного розмінування передбачає повне покриття витрат на очищення земель сільськогосподарського призначення. Участь у ній можуть брати агровиробники, чиї ділянки офіційно підтверджені як забруднені.

Для доступу до програми підприємства мають відповідати низці вимог, зокрема не перебувати під санкціями, не мати серед бенефіціарів громадян держави-агресора, не перебувати в процедурі банкрутства та не бути пов’язаними з виконавцями робіт із протимінної діяльності.

Подання заявок здійснюється через Державний аграрний реєстр. У держбюджеті на 2026 рік на ці цілі передбачено 2 млрд гривень. З початку дії програми оператори протимінної діяльності вже повернули до використання понад 15 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.

Зауважимо, завдяки державній програмі компенсацій, протягом 2025 року аграріям повернули в експлуатацію понад 12 000 гектарів сільськогосподарських угідь. Центр гуманітарного розмінування успішно виконав 61 договір, а загальна вартість робіт перевищила 713 мільйонів гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко