"Нібулон" залучив €7,8 млн на морське розмінування

Українська агрокомпанія "Нібулон" підписала угоду з німецькою DEG Impulse gGmbH про фінансування у розмірі 7,8 млн євро для розвитку морського та річкового гуманітарного розмінування. Проєкт реалізується в межах програми develoPPP і спрямований на відновлення безпечного судноплавства, агровиробництва та експортної логістики на півдні України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

Ключовим елементом ініціативи стане створення 90-метрової морської платформи для очищення акваторій із застосуванням безпілотних підводних систем — дистанційно керованих і автономних апаратів. Судно будуватимуть на власному суднобудівно-судноремонтному заводі компанії, який нині є єдиним діючим суднобудівним підприємством в Україні. Це дозволить забезпечити повний цикл реалізації — від інжинірингу до введення в експлуатацію.

Новий етап стане частиною ширшої екосистеми гуманітарного розмінування компанії, що охоплює очищення сільгоспземель, створення сервісного технічного центру та мобільну інфраструктуру швидкого реагування.

Очікується, що в межах проєкту буде:

  • розміновано понад 10 км² акваторій Чорного моря та внутрішніх водних шляхів у Миколаївській і Херсонській областях;
  • очищено ще понад 13,6 тис. га сільськогосподарських земель;
  • відновлено безпечну роботу для більш ніж 200 фермерських господарств;
  • створено нові робочі місця та підготовлено понад 60 профільних фахівців.

Після повернення земель у використання щороку планується виробництво понад 70 тис. тонн зерна.

Берегова база проєкту працюватиме за міжнародними стандартами IMAS і забезпечуватиме обслуговування підводних дронів та морської техніки.

Це вже другий грант у межах співпраці: у 2023 році компанія отримала 4,8 млн євро на закупівлю техніки для розмінування сільгоспземель. Відтоді оператор розмінування очистив і повернув у господарський обіг понад 7,3 тис. га, що дозволило більш як 560 землевласникам відновити отримання орендних доходів.

Додамо, що нещодавно агрохолдинг "Нібулон" провів модернізаційні заходи на двох своїх комплексах у Миколаївській області. Зокрема, на агрокомбінаті "Врадіївський" зведено другу лінію для перевантаження, що дозволило вдвічі збільшити потужності та змінити схему з приймання та відвантаження. А на філії "Колосівський елеватор" компанія підвищила продуктивність процесу відвантаження зерна на автотранспорт за рахунок двох побудованих бункерів місткістю по 40 тонн кожен.

Автор:
Тетяна Гойденко