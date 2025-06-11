"Нібулон" домовився про реструктуризацію боргів із трьома провідними європейськими банками

Зернотрейдер та сільгоспвиробник “Нібулон”, який є одним із лідерів українського агросектору, підписала угоду про реструктуризацію боргу з трьома провідними фінансовими установами — Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Німецьким банком розвитку (DEG).

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нібулон".

Угоду було укладено 28 травня 2025 року й вона охоплює весь кредитний портфель компанії перед цими партнерами.

Цей крок став частиною ширшої стратегії "Нібулону" щодо забезпечення довгострокової фінансової стійкості на тлі війни та викликів, спричинених масштабними втратами.

За словами СЕО компанії Андрія Вадатурського, реструктуризація не лише стабілізує фінансове становище підприємства, а й створює основу для подальшого розвитку.

Угода стала логічним продовженням багаторічної співпраці "Нібулону" з міжнародними фінансовими установами. Так, ЄБРР фінансував компанію з 2015 року, зокрема через кредити у 2018 та 2020 роках. ЄІБ надав інвестиційний кредит у 2016 році, а DEG — у 2019-му. Ці кошти дозволили "Нібулону" розвивати річкову інфраструктуру, модернізувати техніку та розбудовувати власний флот.

Фінансовий директор компанії Микита Грубов підкреслив, що "Нібулон" уже втратив 433 мільйони доларів з орієнтовно 500 мільйонів через війну, однак попри це зберігає ефективність та впевнено проходить процес трансформації. "Підтримка 26 фінансових партнерів була критично важливою протягом цього складного періоду", — зазначив він.

Завдяки угоді з ЄБРР, ЄІБ та DEG компанія практично завершила процес узгодження з кредиторами й отримала нові можливості для сталого зростання та внеску у післявоєнне відновлення української економіки.

Додамо, у лютому “Нібулон” підписав угоду про реструктуризацію боргу з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Угода передбачає перенесення остаточного погашення кредиту в $18,2 млн на 2029 рік,.