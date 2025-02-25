IFC реструктуризувала частину боргів "Нібулону": скільки залишилось виплатити

Зернотрейдер та сільгоспвиробник “Нібулон”, один із лідерів українського агросектору, підписав угоду про реструктуризацію боргу з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Угода передбачає перенесення остаточного погашення кредиту в $18,2 млн на 2029 рік, повідомляється на сайті компанії.

Реструктуризація стосується кредиту у розмірі $120 млн, наданого IFC у 2017 році. "Нібулон" спрямував його на розвиток інфраструктури, частина якої зазнала значних пошкоджень на початку 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Попри втрати, що залишили близько 68% активів компанії непрацюючими, "Нібулон" продовжує свою діяльність та інвестує в аграрний сектор України. Узгоджена реструктуризація надає компанії додаткову гнучкість для виконання фінансових зобов’язань у період відновлення", — йдеться в повідомленні агрокомпанії.

Зазначається, що IFC стала першим міжнародним фінансовим партнером "Нібулону", котрий офіційно закріпив умови реструктуризації. Компанія активно шукає аналогічних домовленостей з іншими фінансовими установами, серед яких:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ);

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР);

Німецький Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG);

Нідерландська фінансова компанія розвитку (FMO).

У "Нібулоні" підкреслюють, що холдинг залишається відданим виконанню своїх зобов’язань, та продовжить інвестувати у відновлення України і зміцнення глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, у лютому 2024 року кредитний портфель "Нібулону" досяг $570 млн. Після початку повномасштабної агресії РФ холдинг запропонував 26 кредиторам у 2024–2026 роках сплачувати лише відсотки за кредитами, щоб встигнути за три роки реорганізувати свою структуру та відновити обсяги бізнесу. Повноцінно віддавати борги "Нібулон" планує з 2027 року.

Станом на липень 2024 року сумарний борг "Нібулону" скоротився до $530 млн.

Перевантажувальний термінал вночі. Фото: "Нібулон"

За даними самої компанії, вона входить до трійки найбільших українських агроекспортерів, і вже два з половиною роки працює з прибутком. Зокрема, у 2024 році її EBITDA склала $68 млн, що майже в вісім разів менше за її сукупний борг. При цьому загальний збиток “Нібулону” через повномасштабне військове вторгнення РФ перевищив $416 млн.

ТОВ “СП “Нібулон” створено в 1991 році. До великої війни зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів з прийому сільгоспкультур, потужності для одноразового зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот із 83 суден (із них 23 буксири), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом.

“Нібулон” до війни обробляв 82 тис. га у 12 областях України та постачав сільгосппродукцію у більше ніж 70 країн світу. Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції.