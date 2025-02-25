IFC реструктуризировала часть долгов "Нибулона": сколько еще осталось выплатить

Зернотрейдер и сельхозпроизводитель "Нибулон", один из лидеров украинского агросектора, подписал соглашение о реструктуризации долга с Международной финансовой корпорацией (IFC). Соглашение предусматривает перенесение окончательного погашения кредита в $18,2 млн на 2029 год, сообщается на сайте компании.

Реструктуризация касается кредита в размере $120 млн, предоставленного IFC в 2017 году. "Нибулон" направил его на развитие инфраструктуры, часть которой получила значительные повреждения в начале 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Несмотря на потери, оставившие неработающими около 68% активов компании, "Нибулон" продолжает свою деятельность и инвестирует в аграрный сектор Украины. Согласованная реструктуризация придает компании дополнительную гибкость для выполнения финансовых обязательств в период восстановления", — говорится в сообщении агрокомпании.

Отмечается, что IFC стала первым международным финансовым партнером "Нибулона", официально закрепившим условия реструктуризации. Компания активно ищет аналогичные договоренности с другими финансовыми учреждениями, среди которых:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ);

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР);

Немецкий Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG);

Нидерландская финансовая компания по развитию (FMO).

В "Нибулоне" подчеркивают, что холдинг привержен выполнению своих обязательств, продолжит инвестировать в восстановление Украины и укрепление глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, в феврале 2024 года кредитный портфель "Нибулона" достиг $570 млн. После начала полномасштабной агрессии РФ холдинг предложил 26 кредиторам в 2024-2026 годах платить только проценты по кредитам, чтобы успеть за три года реорганизовать свою структуру и восстановить объемы бизнеса. Полноценно отдавать долги "Нибулон" планирует с 2027 года.

По состоянию на июль 2024 суммарный долг "Нибулона" сократился до $530 млн.

Перегрузочный терминал ночью. Фото: "Нибулон"

По данным самой компании, она входит в тройку крупнейших украинских агроэкспортеров, и уже два с половиной года работает с прибылью. В частности, в 2024 году ее EBITDA составила $68 млн, что почти в восемь раз меньше ее совокупного долга. При этом общий ущерб "Нибулона" из-за полномасштабного военного вторжения РФ превысил $416 млн.

ООО "СП "Нибулон" создано в 1991 году. До большой войны зернотрейдер имел 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему сельхозкультур, мощности для одноразового хранения 2,25 млн тонн продукции АПК, флот из 83 судов (из них 23 буксира), а также владел Николаевским судостроительным заводом.

"Нибулон" до войны обрабатывал 82 тыс. га в 12 областях Украины и поставлял сельхозпродукцию в более чем 70 стран мира. Зернотрейдер в 2021 году экспортировал максимальные за время своего существования 5,64 млн тонн сельхозпродукции.