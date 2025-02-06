"Нибулон" установил 106 солнечных электростанций на одном из филиалов (ФОТО)

Агрохолдинг " Нибулон " начал устанавливать солнечные электростанции на предприятиях, что дозволит генерировать электроэнергию конкретно на производственных объектах. Пилотный проект уже запущен на перегрузочном терминале в Николаеве. В настоящее время установлено 106 солнечных панелей, общая мощность которых составляет 60,95 кВт.

Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга.

Отмечается, что в перспективе компания планирует расширить солнечную электростанцию, добавив в нее еще 573 панели. Это увеличит его мощность на 349,6 кВт.

В "Нибулоне" посчитали, что годовая экономия электроэнергии благодаря солнечным панелям составит 61,3 МВт/ч, что позволит существенно снизить затраты на энергопотребление. Эффективнее всего СЭС будут работать весной, летом и в начале осени, когда солнечная активность является самой высокой.

"Установка солнечных электростанций не только поможет экономить, но и повысит энергетическую безопасность предприятия. Интеграция аккумуляторных батарей позволит сохранять производимую энергию, что станет особенно полезным при аварийных или плановых отключениях электроснабжения", — уверены в компании.

Там добавили, что в результате реализации этого проекта уже удалось снизить выбросы CO₂ на 1,75 тонны. Кроме того, экономия электроэнергии, полученная благодаря СЭС, эквивалентна высадке 120 деревьев, что также способствует улучшению экологической ситуации.

В "Нибулоне" сообщили, что не ограничиваются только Николаевом и планируют установить солнечные электростанции на других филиалах. В настоящее время проводятся инженерные и экономические исследования по выбору локаций с высоким уровнем энергопотребления и достаточной площадью для установки панелей.

Недавно агрохолдинг "Нибулон" провел модернизационные мероприятия на двух своих комплексах в Николаевской области. В частности, на агрокомбинате "Врадиевский" возведена вторая линия для перегрузки, что позволило вдвое увеличить мощности и изменить схему приемки и отгрузки. А на филиале "Колосовский элеватор" компания повысила производительность процесса отгрузки зерна на автотранспорт за счет двух построенных бункеров вместимостью по 40 тонн каждый.

Также "Нибулон" построил на Николаевском перегрузочном зерновом терминале галерею для приема грузов по водному транспорту.

О "Нибулоне"

" Нибулон " – один из лидеров зернового экспорта и агропроизводства Украины с земельным банком более 76 тыс. рублей. га. Начиная с 1991 года компания инвестировала $2,3 млрд в создание экосистемы устойчивой продовольственной безопасности. Она включает отношения с более чем 4500 украинскими агропроизводителями, которые вместе с "Нибулоном" поставляют качественную сельскохозяйственную продукцию в 76 стран мира. Эта экосистема опирается на цифровую и логистическую инфраструктуру, включающую сеть из 27 элеваторных комплексов, авто и железнодорожный парк, а также 83 единицы собственного флота.

До войны у "Нибулона" было 27 перегрузочных терминалов, мощности для хранения 2,25 миллиона тонн агропродукции. Компания обрабатывала 82 тысячи гектаров земли в 12 областях и экспортировала сельскохозяйственную продукцию более чем в 70 стран. В 2021 году был достигнут рекордный экспорт – 5,64 миллиона тонн продукции.

Потери компании из-за войны превысили 416 миллионов долларов. Сейчас "Нибулон" работает всего на 32% своих мощностей, создал специальное подразделение для разминирования сельхозземель и перенес центральный офис из Николаева в Киев.