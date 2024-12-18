Первый Украинский международный банк (ПУМБ) предоставил одному из крупнейших операторов зернового рынка Украины компании "Нибулона" генеральный кредитный лимит в размере $5 млн на пополнение оборотных средств сроком на 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Нибулона".

Отмечается, что это новое кредитное соглашение для агрохолдинга и первое – заключено из ПУМБ. Банк предложил инновационное для рынка финансовое решение сроком действия до августа 2029 г., что стало началом перспективного сотрудничества двух партнеров.

"Несмотря на все вызовы, которые сегодня стоят перед агросектором Украины, мы продолжаем привлекать новые финансовые ресурсы для обеспечения стабильности и развития нашей операционной деятельности. Мы уверены, что эти шаги помогут не только нашей компании, но и всему агросектору продолжать кормить мир и оставаться конкурентоспособными", — отмечает Андрей Вадатурский, СЕО "Нибулона".

Он добавил, что компания сосредоточена на развитии, которое позволит облегчить жизнь украинского фермера, гарантируя ему высокий сервис и достойные цены.

Напомним, что в сентябре "Нибулон" договорился с Сенс Банком о реструктуризации кредита на 1 миллиард гривен. Кроме того, агрохолдинг возьмет более 20 миллионов долларов в Сбербанке на возобновление оборотного капитала после вложения денег в строительство нового перегрузочного терминала на Дунае.

Про "Нибулон"

" Нибулон " – один из лидеров зернового экспорта и агропроизводства Украины с земельным банком более 76 тыс. рублей. га. Начиная с 1991 года компания инвестировала $2,3 млрд в создание экосистемы устойчивой продовольственной безопасности. Она включает отношения с более чем 4500 украинскими агропроизводителями, которые вместе с "Нибулоном" поставляют качественную сельскохозяйственную продукцию в 76 стран мира. Эта экосистема опирается на цифровую и логистическую инфраструктуру, включающую сеть из 27 элеваторных комплексов, авто и железнодорожный парк, а также 83 единицы собственного флота.