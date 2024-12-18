"Нібулон" отримав нове фінансування у $5 млн

Перший Український міжнародний банк (ПУМБ) надав одному з найбільших операторів зернового ринку України компанії "Нібулону" генеральний кредитний ліміт розміром $5 млн на поповнення обігових коштів терміном 5 років.

Про це повідомляє пресслужба "Нібулону".

Зазначається, що це нова кредитна угода для агрохолдингу і перша – укладена із ПУМБ. Банк запропонував інноваційне для ринку фінансове рішення терміном дії до серпня 2029 року, що стало початком перспективної співпраці двох партнерів.

"Попри всі виклики, які сьогодні стоять перед агросектором України, ми продовжуємо залучати нові фінансові ресурси для забезпечення стабільності та розвитку нашої операційної діяльності. Ми впевнені, що ці кроки допоможуть не лише нашій компанії, але й усьому агросектору продовжувати годувати світ і залишатися конкурентоспроможними", - зауважує Андрій Вадатурський, СЕО "Нібулону".

Він додав, що наразі компанія зосереджена на розвитку, який дозволить полегшити життя українського фермера, гарантуючи йому високий сервіс і гідні ціни.

Нагадаємо, що у вересні "Нібулон" домовився з Сенс Банком про реструктуризацію кредиту на 1 мільярд гривень. Крім того, агрохолдинг візьме понад 20 мільйонів доларів у Ощадбанку на відновлення обігового капіталу після вкладення грошей у будівництво нового перевантажного термінала на Дунаї.

Про "Нібулон"

"Нібулон" – один із лідерів зернового експорту та агровиробництва України із земельним банком понад 76 тис. га. Починаючи з 1991 року компанія інвестувала $ 2,3 млрд у створення екосистеми сталої продовольчої безпеки. Вона включає відносини більш ніж з 4500 українськими агровиробниками, які разом із "Нібулоном" постачають якісну сільськогосподарську продукцію до 76 країн світу. Ця екосистема спирається на цифрову та логістичну інфраструктуру, яка включає мережу з 27 елеваторних комплексів, авто та залізничний парк, а також 83 одиниці власного флоту.