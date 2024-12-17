Kernel уклав угоду з Нідерландським банком розвитку підприємництва

Компанія Kernel підписала угоду про співпрацю з FMO — одним із провідних міжнародних банків сталого фінансування, який підтримує підприємства, що сприяють економічному зростанню та соціальному розвитку в усьому світі.

Про це повідомляє пресслужба Kernel.

Зазначається, що це партнерство стало першою прямою інвестицією FMO в Україну з початку повномасштабної війни.

Повідомляється, що FMO приєднався до олійного синикату Kernel Pre-Export Facility, інвестувавши 25 мільйонів доларів США. Раніше до угоди вже приєдналися Rabobank та ING Bank, а також інша фінансова інституція розвитку – Чорноморський банк торгівлі та розвитку (BSTDB).

"Шлях до цієї угоди був непростим, адже він передбачав багатоступеневі перевірки та високі вимоги з боку FMO. Однак це зміцнило нашу репутацію як прозорого та надійного партнера, що відповідає найвищим міжнародним стандартам. Співпраця з FMO стала не лише важливою віхою розвитку для фінансової історії нашої компанії, але й сигналом для всього українського бізнесу: дотримання зобов’язань і прозора звітність відкривають двері до міжнародного фінансування", - підкреслив Сергій Волков, фінансовий директор Kernel.

"Цей проєкт став подвійним дебютом для FMO: це наша перша пряма інвестиція в Україну з початку повномасштабної війни та перша співпраця з Kernel Group. Ми сподіваємось, що цей проєкт стане моделлю для майбутніх ініціатив FMO в Україні та започаткує довгострокове партнерство з Kernel". прокоментував Хейб-Ян де Рюйтер, співкерівник департаменту інвестицій FMO.

Нагадаємо, що цього року компанія Kernel успішно погасила єврооблігації на суму 300 млн дол та вперше від початку повномасштабного вторгнення отримала міжнародне фінансування у розмірі 150 млн дол. Отримані інвестиції будуть спрямовані на фінансування обігових коштів компанії для закупівлі насіння соняшнику, ріпаку та сої для подальшої переробки та експорту рослинних олій і шротів на міжнародний ринок.

Про FMO

FMO (The Netherlands Development Finance Company) – це Нідерландський банк розвитку підприємництва. Як провідний інвестор FMO підтримує сталий розвиток приватного сектора в країнах, що розвиваються, та на ринках, що формуються, фінансуючи амбітні проєкти та підприємців. Уже понад 50 років банк успішно сприяє тому, щоб локальні економіки ставали більш інклюзивними, продуктивними, стійкими та екологічно дружніми.

FMO зосереджує свою діяльність на секторах, які мають значний вплив на розвиток: агробізнесі, продовольстві та водних ресурсах, енергетиці, а також фінансових установах. Із загальним портфелем зобов’язань обсягом близько 13 мільярдів євро, що охоплює понад 85 країн, FMO є одним із найбільших двосторонніх банків розвитку приватного сектора у світі.

Про Kernel

До війни "Кернел" посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

За 2023 фінансовий рік "Кернел" одержав чистий прибуток у розмірі $299 млн, відновившись після збитку в $41 млн за попередній рік. Виручка зменшилася на 35% – до $3,455 млрд, але EBITDA зросла у 2,5 раза – до $544 млн.

За дев'ять місяців 2024 фінансового року (липень 2023 – червень 2024) чистий прибуток агрохолдингу знизився на 53% – до $204 млн, при цьому виручка впала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA скоротилася на 36% – до $384 млн.

Найбільшим акціонером "Кернел"через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.