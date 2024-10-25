Kernel отримав від міжнародних кредиторів $150 мільйонів: на що підуть кошти

Український агрохолдинг Kernel вперше від початку повномасштабного російського вторгнення отримав фінансування від міжнародних кредиторів – синдикату європейських банків.

Як ідеться в повідомленні компанії, до надання кредитної лінії долучилися нідерландські ING Bank та Rabobank, а також міжнародна фінансова установа Чорноморський банк торгівлі та розвитку.

Її обсяг становить 150 мільйонів доларів, термін погашення - до 1 серпня 2025 року з можливістю продовження. Важливим аспектом угоди називається наявність механізму приєднання до синдикату нових банків-учасників.

Зазначається, що гроші будуть спрямовані на фінансування обігових коштів для закупівлі насіння соняшнику, ріпаку та сої в Україні задля подальшого збільшення експорту продукції.

"Процес перемовин був непростим, оскільки ми були зосереджені на пошуку найбільш ефективного фінансового рішення. Ми вдячні нашим партнерам за розуміння та готовність йти назустріч. Це дало змогу досягти цього важливого результату", - прокоментувала керівник відділу корпоративних фінансів Kernel Злата Грюкало.

Зазначимо, що 17 жовтня Kernel повністю погасив зобов'язання за єврооблігаціями на 300 мільйонів доларів. Після цього, 21 жовтня, рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий кредитний рейтинг компанії з CC до CCC-.

Нагадаємо також, що в серпні державний Ощадбанк збільшив кредитний ліміт для компанії "Дружба-Нова", що входить до групи Kernel, майже в чотири рази - з 340 до 1253 мільйонів гривень.

Фінрезультати Kernel

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (торгові марки "Щедрий дар", "Стожар", "Чумак"). Найбільшим акціонером Kernel є Андрій Веревський.

За 2023 фінансовий рік компанія одержала чистий прибуток у розмірі 299 мільйонів доларів, відновившись після збитку в 41 мільйон доларів за попередній рік. Виручка зменшилася на 35% до 3,455 мільярда доларів, але показник EBITDA зріс у 2,5 раза до 544 мільйонів доларів.

За дев'ять місяців 2024 фінансового року (липень 2023 – червень 2024) чистий прибуток агрохолдингу знизився на 53% до 204 мільйонів доларів, при цьому виручка впала на 4% до 2,595 мільярда доларів, а скорочення EBITDA склало 36% – до 384 мільйонів доларів.