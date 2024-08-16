У Kernel прокоментували влучання авіабомб в олійноекстракційний завод на Харківщині: названо загиблих (ФОТО)

Під час обстрілу авіабомбами селища Приколотне (Вільхуватська громада Харківської області) 15 серпня були влучання в олійноекстракційний завод компанії Kernel, внаслідок чого загинули дві людини.

Як ідеться у повідомленні компанії, загиблими виявилися Микола Пацакцла 1966 року народження та Павло Козлов 1979 року народження. Ще троє працівників отримали поранення.

У Kernel при цьому нагадують, що від початку повномасштабного російського вторгнення через близькість до кордону з РФ виробництво на Приколотнянському ОЕЗ було зупинено.

Однак у виняткових випадках працівники виходять до роботи, а саме лише задля усунення наслідків обстрілів, налагодження електрики та охорони території.

"Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Ця втрата непоправна для сімей і для команди Kernel. У годину скорботи ми підтримуємо кожну з родин полеглих колег і надаємо по 1 мільйону гривень допомоги", - пообіцяли в компанії.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, в четвер о 15:30 росіяни скинули на Приколотне керовані авіабомби, одна з яких влучила в будівлю цивільного підприємства, викликавши пожежу площею 300 квадратних метрів. Інша спричинила пожежу на 900 квадратних метрів у складській будівлі.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: Kernel Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Також у селищі була пошкоджена будівля навчального закладу. Ліквідовували наслідки 15 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС. Окрім двох загиблих, повідомлялося про шістьох поранених.