У Костянтинівці внаслідок російського удару згорів "Еко Маркет", загинуло дев'ять людей (ФОТО)

Росіяни вранці 9 серпня обстріляли Костянтинівку Донецької області зі ствольної артилерії, влучивши у супермаркет мережі "Еко Маркет" на вулиці Громова, у якому зайнялася пожежа.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, за попередніми даними, загинуло дев'ять людей, поранено.

"Нова пошта" ж повідомила, що внаслідок прицільного удару росіян по торговельному центру було повністю зруйноване її відділення. Співробітники ж залишилися живі. В одного з працівників - контузія, його повезли до лікарні.

За попередніми даними, частина посилок теж вціліла. При цьому компанія оголосила, що оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі.

Реакція влади

"Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", - прокоментував президент Володимир Зеленський.

"Удар по супермаркету в Костянтинівці - черговий терор росіян. Війна з цивільними - це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить", - відреагував у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росія має відповісти за свої дії. За терор мирного населення та за атаки на цивільну інфраструктуру. Продовжуємо підтримувати наші Збройні сили та працювати над притягненням агресора до відповідальності", - вказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

В свою чергу, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що супермаркет - це цивільний об'єкт, де могло перебувати багато мирних жителів. За його словами, окупанти про це знають і завдають удару, масштабно і систематично порушуючи права людини, на що необхідно реагувати й світові.

Зазначимо, що об'єкт на вулиці Громова, 55 - єдиний супермаркет мережі у Костянтинівці. Окрім нього, на Донеччині працюють два магазини в Краматорську, два в Покровську та один у Мирнограді.

Усього, згідно з даними на сайті "Еко Маркету", мережа має 85 супермаркетів у різних регіонах. Найбільше вона представлена у Києві та Київській області, Сумській та Донецькій областях, але також має магазини в Житомирі, Бердичеві, Вінниці, Чернігові, Золотоноші, Полтаві, Миколаєві та Херсоні.